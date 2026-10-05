Ким Кардашьян призналась, сколько нянь помогают ей воспитывать четырех детей

Звезда рассекретила, сколько людей ухаживают за ее сыновьями и дочерьми от Канье Веста

Автор: Коваленко Наталья

Американская телезвезда, бизнесвумен и основательница бренда SKIMS Ким Кардашьян откровенно рассказала о своем подходе к воспитанию четверых детей от экс-мужа, рэпера Канье Уэста — 13-летней Норт, 10-летнего Сейнта, 8-летней Чикаго и 7-летнего Псалма.

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В новом интервью изданию The Sunday Times Style Magazine 45-летняя знаменитость впервые раскрыла реальное количество домашнего персонала, помогающего ей в уходе за наследниками.

По словам Ким, в ее доме работает ротационная система: на ее четверых детей приходится пять нянь. Впрочем, одновременно на дежурстве находится только одна из них.

При этом Кардашьян подчеркнула, что наличие помощников не освобождает ее от активного участия в ежедневной жизни сыновей и дочерей.

«Я считаю себя умеренно строгой мамой. Я чрезвычайно терпеливая и любящая», — призналась Ким, добавив, что до сих пор разрешает детям по желанию спать вместе с ней в одной кровати.

Звезда лично отвозит детей в школу и забирает их после уроков, каждый вечер ужинает с ними за одним столом и обязательно читает им книги перед сном.

Ким также подняла вопрос участия наследников в семейном шоу The Kardashians. По ее словам, каждый ребенок самостоятельно выбирает свой уровень публичности.

«Каждый ребенок делает то, с чем ему комфортно. Мои младшие дети могут быть рядом, когда я снимаюсь, но они фактически не принимают участия в сюжетных линиях», — объяснила бизнесвумен.

Кроме того, звезда поделилась редким комментарием относительно своей личной жизни. Она объяснила, почему после громкого развода с Канье Уэстом решила длительное время оставаться одинокой. Ким отметила, что это был осознанный выбор, который позволил ей полностью сосредоточиться на детях и собственных бизнес-проектах, не спеша с новыми отношениями.