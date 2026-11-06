Православные христиане почитают Феодота Анкирского.

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 7 ноября и что нельзя делать

В субботу, 7 ноября, православная церковь чтит память Феодота Анкирского. В народном календаре — Федотов день. Его вспоминают 7 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 20 ноября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета, Иларион, Кирилл, Федор.

Какой церковный праздник 7 ноября

Мученик Феодот жил в III веке. Святой проповедовал христианство и помогал людям обрести Бога. Никогда не отказывал в совете, лечил больных, подавал милостыню нуждающимся. Посещал узников и хоронил погибших. Однажды язычники поймали Феодота, долго мучили, а после обезглавили.

Феодот Анкирский. azbyka.ru

Традиции и обычаи 7 ноября

На Федота рыбаки проверяли снасти и шли на рыбалку. Считается, что именно в этот день на водоемах образуется лед, который не таял до весны.

Женщины молились Феодоту, которого считают покровителем женского рукоделия. После чего хозяйки начинали прясть.

Если снег - к полноводью весной.

Если гололед - к длительному холоду.

Если галки слишком кричат - к снегопаду.

Если дорога бугром - хлеб будет хорошим.

Если реки и ручьи покрылись льдом - к скорой зиме.

Что нельзя делать 7 ноября