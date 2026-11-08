Лучшие фильмы с Аленом Делоном, которому мог исполниться 91 год

От Красного круга до Сицилийского клана – пересматриваем шедевры с Аленом Делоном.

Ален Делон – французско-швейцарский актер театра и кино, а также продюсер, сценарист и режиссер. Его профессиональный путь начался в 1957 году. Ален стал одним из самых известных и узнаваемых представителей французского кинематографа. Ленты с его участием собрали в кинотеатрах около 134 миллионов зрителей, что позволило ему по степени популярности опередить таких звезд, как Луи де Фюнес и Жан-Поль Бельмондо.

По случаю сегодняшнего 91-летия со дня рождения Алена Делона, который скончался 18 августа 2024 года, предлагаем ознакомиться с подборкой его лучших фильмов.

Красный круг/Le Cercle Rouge (1970)

Читай также: Дэвиду Швиммеру – 59: ТОП фильмов и сериалов с актером, включая Друзей

Кори – профессиональный грабитель, который после пяти лет заключения выходит на свободу. Досрочное освобождение стало возможным благодаря договоренности с начальником тюрьмы, у которого была собственная выгода от этого соглашения. Тем временем комиссар Мотей транспортирует опасного преступника Фогеля, но тот совершает дерзкий побег. Случайное стечение обстоятельств приводит Фогеля к автомобилю Кори, и между ними быстро устанавливается взаимопонимание.

Оценивая свои перспективы, оба мужчины решают организовать ограбление ювелирного магазина. Для реализации плана им нужен надежный партнер с хорошей стрелковой подготовкой. Таким сообщником становится Янсен – бывший полицейский, который после увольнения со службы начал злоупотреблять алкоголем.

Однако на пути к осуществлению замысла возникает существенное препятствие: комиссар Мотей продолжает преследовать Фогеля и намерен довести дело до конца. Это создает дополнительное напряжение и ставит под вопрос успех грядущего ограбления.

Самурай/Le Samouraï (1967)

Эта криминальная лента сосредоточена на истории наемного убийцы по имени Жеф Костелло, которого воплотил Ален Делон. Персонаж совершает очередное убийство по поручению анонимного заказчика, однако сознает, что попал в ловушку.

Затемнение/L'Éclipse/L'Eclisse (1962)

Читай также: Самые страшные фильмы десятилетия для просмотра в Хэллоуин и не только

Лента завершает трилогию, начавшуюся фильмами "Приключение" и "Ночь". В этой части Ален Делон играет роль биржевого маклера по имени Пьер. Персонаж начинает романтические отношения, однако его отрешенность настораживает избранницу.

На ярком солнце/Plein Soleil (1960)

В этой картине Ален Делон воплощает образ Тома Рипли – товарища состоятельного молодого человека. Сначала его герой похож на тихого и безынициативного наблюдателя, но затем он демонстрирует способность переходить к решительным действиям, что существенно изменяет динамику истории.

Леопард/Le Guépard/Il Gattopardo (1963)

Читай также: Ребекке Фергюсон – 42: самые мощные фильмы со шведской актрисой, включая Дюну

В этой ленте Ален Делон появляется в образе Танкреди Фальконери, молодого родственника князя, известного как Леопард. Его персонаж предстает перед выбором между выгодным браком и искренним чувством. Герой выбирает любовь.

Мосье Кляйн/Monsieur Klein (1976)

В этом фильме Ален Делон воплощает состоятельного и успешного мужчину, чья жизнь внезапно оказывается под угрозой. Сюжет построен на путанице с именами: оказывается, что есть другой человек, которого зовут так же. И именно за ним охотится полиция.

Бассейн/La Piscine/La piscina (1969)

Читай также: Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Этот художественный детектив сосредоточен на истории писателя Жана-Поля Леруа, которого сыграл Ален Делон. В сюжете переплетаются убийство, страсть и ревность. Персонаж Делона пытается скрыть совершенное преступление, однако напряжение растет, поскольку существует риск, что правда рано или поздно станет известна.

Сицилийский клан/Le Clan des Siciliens (1969)

В этой ленте Ален Делон появляется в роли молодого гангстера Роже Сарте. Персонаж должен быть арестован, однако он стремится избежать заключения. Помощь ему предлагает влиятельный лидер сицилийского мафиозного клана, хотя впоследствии становится понятно, что эта поддержка имеет свою цену и скрытые мотивы.

Ранее сообщалось о фильмах, в которых показаны лауреаты Нобелевской премии.