13-летняя дочь Кардашьян и Уэста снялась с зелеными зубами и фейковым пирсингом

Норт Вест также рассказала о том, какими видит свою карьеру и отношения.

Норт Вест – старшая дочь американской телезвезды Ким Кардашян и рэппера Канье Веста – стала героиней нового номера модного журнала Dazed. Юная публичная персона привлекла внимание не только необычным образом, но и откровенным разговором о собственных увлечениях, музыке и личной жизни.

13-летняя, которая активно развивается в музыкальной сфере и уже выступает перед публикой, приняла участие в фотосессии для издания. На съемке она вжилась в пестрый образ: покрасила волосы в синий цвет, дополнила их яркими декоративными зубами и массивным колье, стилизованным под вязку ключей. На одном из кадров девушка также предстала в футболке с готическим изображением ангела.

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В интервью Норт вспомнила, как обсуждала с матерью желание изменить внешность. По словам девушки, ей хотелось экспериментировать с цветом волос и носить пирсинг. Она пояснила, что на фоне сверстников, уже интересующихся романтическими отношениями и прибегающих к вредным привычкам, ее больше привлекали эксперименты с внешностью.

Несмотря на популярность и финансовые возможности своей семьи, дочь Ким и Канье хочет получить опыт на обычной работе. Она отметила, что планирует в следующем году, когда ей исполнится 14, попытаться устроиться в кафе.

В сети критикуют родителей Норт за то, что в столь юном возрасте она уже начала музыкальную карьеру. Тем временем героиня номера подчеркнула, что музыка для нее – желанное занятие. Она также молвила, что не любит бездействие и предпочитает постоянную занятость.

Заметное место в жизни Норт занимает и мода. Подростку нравится экспериментировать и пробовать новое, в то же время она стремится сохранять свою индивидуальность. Именно поэтому ее образы часто сочетают разные направления, среди которых можно заметить элементы киберпанка, гранжа и панк-рока.

Необычный стиль Норт тоже становился объектом обсуждений в сети. Ее образы критиковали, однако, похоже, сама девушка не слишком переживает из-за реакции публики. Она продолжает экспериментировать с внешностью и аксессуарами. К примеру, ранее демонстрировала декоративные бриллиантовые зубы.

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В то же время эксперименты с пирсингом имеют определенные ограничения. В частности, прокалывать переносицу Норт пока не разрешают, поэтому для съемки она ограничилась фейковым бодиартом.

Кроме Норт, у бывших супругов есть 10-летний Сейнт, 8-летняя Чикаго и 7-летний Псалм.