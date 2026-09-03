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Кунаки в белье от Кардашьян устроила горячие изгибы

Тина Кунаки снялась на кровати и прямо на полу.

Автор: Дмитрий Сыч
Кунаки в белье от Кардашьян устроила горячие изгибы
Кунаки время от времени принимает участие в пикантных фотосетах
instagram tinakunakey

Тина Кунаки стала героиней новой рекламной кампании бренда, который основала Ким Кардашьян.

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29-летняя экс-жена Венсана Касселя примеряла комплекты белья и домашнюю одежду. Фотосессию устроили на кровати и прямо на полу.

Снимками из кампейна Кунаки поделилась в инстаграме. На большинстве кадров модель появилась с задумчивым выражением лица, а на одной из фотографий – широко улыбающейся, продемонстрировав белоснежные зубы.

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

instagram tinakunakey

Тина и Венсан Кассель воспитывают 7-летнюю дочь Амазони. Звездные родители пока не показывали девочку публике.

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Сама Ким Кардашян также регулярно снимается в одежде собственного бренда. В прошлом году она привлекла внимание необычной коллекцией белья со стрингами, дополненными имитацией лобковых волос.

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Теги:
одежда, фото, нижнее белье, Ким Кардашьян, Венсан Кассель, женское белье, модель, Тина Кунаки

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