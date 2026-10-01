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Никитюк поведала, как она на восьмом месяце скрывала беременность

Леся Никитюк незадолго до рождения первенца работала на мероприятиях.

Автор: Дмитрий Сыч
Никитюк поведала, как она на восьмом месяце скрывала беременность
В конце апреля 2025 года Никитюк жестко ответила на предположение о своей беременности
instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк вспомнила случай во время беременности, когда ей удалось скрыть свое положение даже от организаторов мероприятия. На тот момент украинская телеведущая уже была на восьмом месяце, но продолжала работать.

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Леся рассказала, что согласилась провести праздничное событие в Днепре, организованное Викторией Ткач – супругой актера Юрия Ткача. Чтобы замаскировать беременность, блондинка выбрала свободный наряд, отработала мероприятие и не вызывала подозрений у собравшихся.

instagram lesia_nikituk

По словам Никитюк, никто не догадался, что она уже находилась на позднем сроке. Виктория Ткач также не заметила беременности, хотя ее удивляло, что телеведущей постоянно приносили стул и она время от времени садилась. Еще Леся казалась ей необычно спокойной.

Даже после упомянутого мероприятия ведущая еще около месяца не рассказывала о беременности. О том, что она ждала ребенка, стало известно только после рождения ее первенца.

instagram lesia_nikituk

Последние две недели перед родами Никитюк провела дома, уединившись на террасе.

instagram lesia_nikituk

instagram lesia_nikituk

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Предположения о беременности Леси Никитюк появлялись в сети до того, как она подтвердила ее. Об округлившимся животе телеведущей, например, сообщалось еще в конце апреля 2025-го. Тогда она ответила на это известие бранью. Но догадки не были безосновательными, поскольку уже 15 июня того же года она родила сына Оскара.

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Теги:
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