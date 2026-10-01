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Федишин удивила сходством со своей матерью на совместном фото

Ирина Федишин также адресовала родительнице теплое поздравление.

Автор: Дмитрий Сыч
Федишин удивила сходством со своей матерью на совместном фото
Федишин нежно обратилась к матери
instagram irynafedyshyn

Ирина Федишин поделилась совместным фото с матерью и поздравила ее с праздником. 30 сентября самый родной человек артистки отметил день рождения.

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Снимок с родительницей исполнительница опубликовала в блоге. Кадр привлек внимание подписчиков, в частности, в связи с заметным сходством женщин.

instagram irynafedyshyn

Федишин также посвятила имениннице трогательное поздравление. Певица поблагодарила виновницу торжества за заботу, мудрые советы, семейный уют и тепло, которым мать окутывает детей и внуков. Артистка пожелала родному человеку крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни и осуществления всех замыслов.

instagram irynafedyshyn

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Особое значение приветствие приобрело и в связи с тем, что семья вскоре пополнится новым членом. В настоящее время Ирина Федишин беременна в третий раз. Певица уже сообщила, что ждет дочь.

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Теги:
фото, день рождения, Ирина Федишин, поздравление, личная жизнь, родственники звезд, личная жизнь звезд

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