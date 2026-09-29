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"Людей жаль": Осадчая в слезах обратилась к подписчикам

Екатерина Осадчая записала эмоциональное видеообращение и объяснила причину своей взволнованности.

Автор: Дмитрий Сыч
"Людей жаль": Осадчая в слезах обратилась к подписчикам
Осадчей "не всегда получается держаться"
instagram kosadcha

Екатерина Осадчая показала публике, в каком эмоциональном состоянии сейчас находится. Украинская телеведущая опубликовала короткое видео без фильтров, в котором предстает без косметики и плачет.

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Для ролика ведущая выбрала песню People Help the People, название которой переводится как "Люди помогают людям". Покрасневшее лицо Осадчей на кадрах свидетельствует о том, что она плакало долго.

Свое сообщение ведущая сопроводила мыслью о том, что не всегда удается оставаться сильной, однако сдаваться, мол, нельзя. Она также поделилась болью из-за того, что происходит с людьми и Украиной.

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

Таким образом, Осадчая показала свое состояние без украшений и напомнила, что даже в самые сложные периоды нормально дать волю эмоциям, после чего продолжать двигаться дальше.

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Тем временем актриса Наталка Денисенко тоже недавно разволновалась. Она сообщила о падении обломков ракеты вблизи своего дома.

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Теги:
фото, Украина, ведущая, шоу-бизнес, Екатерина Осадчая

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