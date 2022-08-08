Эктор прокомментировал юный возраст своей избранницы

Шеф-повар приоткрыл занавес личной жизни.

Автор: Шапарь Анастасия

Шеф-повар колумбийского похождения, судья проекта "МастерШеф" - Эктор Хименес-Браво - прокомментировал свою личную жизнь. Ранее мужчина не комментировал свои отношения, однако решил ответить на критику аудитории, что его избранница слишком юна.

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В интервью "24 каналу" Эктор признался, что все не так, - "ей не 15 лет". Также шеф-повар поделился, что в отношениях с украинкой давно, просто ранее не афишировал.

"Она украинка. Когда опубликовал общее фото, было много комментариев, что ей 15 лет. Конечно, это не так. Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые этого не понимают. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молодые," - объяснил свой выбор Хименес-Браво.

Избранница Хименеса-Браво уже познакомилась с семьей шеф-повара. Перед вторжением Эктор даже свозил любимую в Колумбию. Однако приятные чувства были испорчены переживаниями за маму девушки, которая находилась в Ирпени.

"Когда началась война, она была вместе со мной в Колумбии. Мы очень много плакали. Это был ужас. Наш дом расположен в Ирпене. Мама моей девушки была там с нашими собаками. Она их эвакуировала," - подчеркнул шеф-повар.

Сейчас девушка находится вместе с мамой в Польше, а Эктор - в Украине. Шеф-повар иногда выезжает за границу к избраннице.

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