Педан рассекретил роман 21-летней дочери с финалистом «МастерШеф. Дети»

С кем встречается Валерия

Автор: Коваленко Наталья

Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан поделился подробностями личной жизни своей дочери. Во время ютуб-шоу «Тости» от комедийного коллектива «Тріо різні» звездный папа рассекретил, что 21-летняя Валерия состоит в отношениях с финалистом кулинарного проекта «МастерШеф Дети» Данилом Кивой.

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По словам ведущего, влюбленные начали встречаться еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас Валерия и Данил вместе живут во Львове, где девушка получала высшее образование в Украинском католическом университете.

«У меня есть зятек, ну я его так называю. Это парень моей Леры, им по 21 году. Они уже 5 лет вместе... Они живут вместе во Львове. Лера окончила УКУ, и он, когда она окончила второй курс, переехал ради нее во Львов. Он снимает квартиру, он — большой молодец, Даня его зовут. Он — финалист "МастерШеф Дети". Даня Кива — топчик, чувачок, который разваливал всех там», — с гордостью рассказал Педан.

После выхода интервью Валерия опубликовала в своем инстаграме совместные фото с бойфрендом, подтвердив слова отца.

«Папа называет его зятек», — с юмором подписала она.

Напомним, что, кроме Валерии, Александр вместе с женой Инной воспитывает 9-летнего сына Марка.