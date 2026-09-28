Какой церковный праздник 29 сентября и что нельзя делать

Христиане почитают пре­по­доб­ных Ки­ри­ака и Фе­о­фана.

Автор: Мельник Анна

Во вторник, 29 сентября, православная церковь чтит память пре­по­доб­ных Ки­ри­ака и Фе­о­фана. Их вспоминают 29 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 12 октября. В Украине чествуют День памяти трагедии Бабьего Яра.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Евстахий, Иван, Максимильян, Киприан.

Какой церковный праздник 29 сентября

Преподобный Кириак жил отшельником в Карфагене. Еще с юности стал чтецом, интересовался священными книгами и житием святых, часто посещал храм. Однажды святой решил, что ему нужно отправиться в пустыню, найти святые места и вести подвижнический образ жизни. Кириак поселился в одной из палестинских обителей, где обучался под руководством Герасима Иорданского. Затем поселился в Сукийской лавре и стал пресвитером. После, в поиске уединения, отправился в самую сокровенную пустыню - Сусаким. Святой прожил долгие годы, был удостоен дара чудотворения. Кириак отошел к Богу в возрасте 109 лет.

Пре­по­доб­ный Ки­ри­ак. открытые источники

Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме путешественников. К концу жизни святой обеднел, а также тяжело заболел. Однако святой стойко перенес все страдания. Спустя 4 дня после смерти Феофан явился одному человеку и попросил отодвинуть его надгробный камень на своей могиле. Когда человек это осуществил, то люди ощутили чудесное благоухание, исходящее от тела угодника. Мощи Феофана чудесным образом исцеляли больных.

Пре­по­доб­ный Фе­о­фан tsn.ua

Традиции и обычаи 29 сентября

На Феофана принято отправляться на охоту, чтобы поймать зайца. Хозяйки к приходу с охоты устраивали праздничные застолья, чтобы послушать охотничьи истории. В этот день также принято помогать нуждающимся.

Если много грибов - снега долго не будет.

Если туман вечером - к теплой погоде в ближайшие дни.

Если сильный ветер утром, а вечером ослабевает - к ясной погоде.

Если звезды светят ярко - к урожайному году.

Что нельзя делать 29 сентября