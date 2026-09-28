Какой церковный праздник 29 сентября и что нельзя делать
Христиане почитают преподобных Кириака и Феофана.
Во вторник, 29 сентября, православная церковь чтит память преподобных Кириака и Феофана. Их вспоминают 29 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 12 октября. В Украине чествуют День памяти трагедии Бабьего Яра.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Евстахий, Иван, Максимильян, Киприан.
Какой церковный праздник 29 сентября
Преподобный Кириак жил отшельником в Карфагене. Еще с юности стал чтецом, интересовался священными книгами и житием святых, часто посещал храм. Однажды святой решил, что ему нужно отправиться в пустыню, найти святые места и вести подвижнический образ жизни. Кириак поселился в одной из палестинских обителей, где обучался под руководством Герасима Иорданского. Затем поселился в Сукийской лавре и стал пресвитером. После, в поиске уединения, отправился в самую сокровенную пустыню - Сусаким. Святой прожил долгие годы, был удостоен дара чудотворения. Кириак отошел к Богу в возрасте 109 лет.
Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме путешественников. К концу жизни святой обеднел, а также тяжело заболел. Однако святой стойко перенес все страдания. Спустя 4 дня после смерти Феофан явился одному человеку и попросил отодвинуть его надгробный камень на своей могиле. Когда человек это осуществил, то люди ощутили чудесное благоухание, исходящее от тела угодника. Мощи Феофана чудесным образом исцеляли больных.
Традиции и обычаи 29 сентября
На Феофана принято отправляться на охоту, чтобы поймать зайца. Хозяйки к приходу с охоты устраивали праздничные застолья, чтобы послушать охотничьи истории. В этот день также принято помогать нуждающимся.
- Если много грибов - снега долго не будет.
- Если туман вечером - к теплой погоде в ближайшие дни.
- Если сильный ветер утром, а вечером ослабевает - к ясной погоде.
- Если звезды светят ярко - к урожайному году.
Что нельзя делать 29 сентября
- Не стоит лениться.
- Не нужно много тратить.
- Нельзя ругаться.