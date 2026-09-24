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«Наконец-то переехали»: победительница «МастерШефа-12» Валерия Матрохина показала новое жилье

Звезда кулинарного шоу похвасталась квартирой в Ирпене

Автор: Коваленко Наталья
«Наконец-то переехали»: победительница «МастерШефа-12» Валерия Матрохина показала новое жилье
«Наконец-то переехали»: победительница «МастерШефа-12» Валерия Матрохина показала новое жилье instagram.com/valeria.matrokhina

Победительница кулинарного проекта «МастерШеф-12» Валерия Матрохина поделилась с поклонниками радостной новостью. Она вместе с любимым Константином переехала в собственное новое жилье в городе Ирпень Киевской области.

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Видео из квартиры кулинар опубликовала на своей странице в инстаграме. В ролик Матрохина смонтировала кадры «до и после». Сначала влюбленные танцуют среди голых бетонных стен во время ремонта, а уже в следующем кадре продолжают танец в готовой для проживания квартире.

«Мы наконец-то переехали. Принимаем поздравления», — подписала публикацию Валерия.

Ранее кулинар уже проводила рум-тур для подписчиков и рассекретила общую площадь (47 кв. м) и высоту потолков (3,5 метра). В квартире есть гостиная, спальня, кухня, санузел и просторная открытая терраса.

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Теги:
МастерШеф, шоу-бизнес, переезд

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