Какой церковный праздник 8 ноября и что нельзя делать

Церковь чтит память Архистратига Михаила.

Автор: Мельник Анна

В воскресенье, 8 ноября, православные христиане почитают Архистратига Михаила. Его вспоминают 8 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 21 ноября.

С днем ангела поздравляют носителей имен: Михаил, Гавриил, Анфиса.

Какой церковный праздник 8 ноября

Собор Архистратига Михаила — праздник ангелов и других бесплотных сил. Архистратига Михаила считают главным вождем небесных сил. По преданию, когда Сатана восстал против Бога, Михаил встал на защиту Славы Божией.

Архангел Михаил. открытые источники

Традиции и обычаи 8 ноября

Этот праздник имеет особое значение для верующих, которые обращаются к архангелу Михаилу и другим небесным силам с молитвами о защите, поддержке и руководстве в жизни. В этот день в храмах проходят торжественные службы, молитвы и молебны.

На Михаила часто бывает оттепель, из-за чего дороги оттаивали. Однако бывали и сильные морозы, которые прозвали Михайловскими. На Михаила обычно угощались домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом.

Если много желудей на дубе - к мягкой зиме.

Если с утра туман - к оттепели.

Если ясный день - к морозу.

Мокрый снег - к дождливой весне.

Что нельзя делать 8 ноября