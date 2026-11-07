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Какой церковный праздник 8 ноября и что нельзя делать

Церковь чтит память Архистратига Михаила.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 8 ноября и что нельзя делать
Собор Архистратига Михаила - праздник ангелов.
открытые источники

В воскресенье, 8 ноября, православные христиане почитают Архистратига Михаила. Его вспоминают 8 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 21 ноября. 

С днем ангела поздравляют носителей имен: Михаил, Гавриил, Анфиса.

Какой церковный праздник 8 ноября

Собор Архистратига Михаила — праздник ангелов и других бесплотных сил. Архистратига Михаила считают главным вождем небесных сил. По преданию, когда Сатана восстал против Бога, Михаил встал на защиту Славы Божией.

Архангел Михаил.
Архангел Михаил.
открытые источники

Традиции и обычаи 8 ноября

Этот праздник имеет особое значение для верующих, которые обращаются к архангелу Михаилу и другим небесным силам с молитвами о защите, поддержке и руководстве в жизни. В этот день в храмах проходят торжественные службы, молитвы и молебны.

На Михаила часто бывает оттепель, из-за чего дороги оттаивали. Однако бывали и сильные морозы, которые прозвали Михайловскими. На Михаила обычно угощались домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом.

  • Если много желудей на дубе - к мягкой зиме.
  • Если с утра туман - к оттепели.
  • Если ясный день - к морозу.
  • Мокрый снег - к дождливой весне.

Что нельзя делать 8 ноября

  • Нельзя ругаться и конфликтовать.
  • Не стоит мыть голову.
  • Не нужно пользоваться острыми предметами.
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