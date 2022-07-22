Безруков и Машков попали под санкции ЕС из-за поддержки вторжения РФ

Звездам Бригады и Ликвидации припомнили их поддержку аннексии Крыма, Путина и российской пропаганды.

Эти актеры начали поддерживать политику страны-агрессора задолго до широкомасштабного вторжения

Опубликован седьмой пакет санкций против РФ от Евросоюза. В нем оказалось 57 организаций и отдельных лиц, среди которых – пропутинские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Последние, как отмечено в документе, выражают поддержку агрессии против Украины и занимаются распространением пропаганды. Списки появились на сайте Официального журнала ЕС.

Читай также: Машков считает противников войны РФ с Украиной "нелюдями"

Наложенные санкции означают, что по отношению к этим россиянам действует запрет на поездки, а их активы замораживаются.

Машков, известный по сериалам "Ликвидация" и ленте "Экипаж", упомянут в документе как:

"Российский актер, режиссер и сценарист. Активно поддерживал агрессивную войну России против Украины. Он официально поддержал заявку президента Владимира Путина на переизбрание в 2018 году и был его представителем на выборах. Он был назначен на должность члена Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Он также поддержал незаконную аннексию Крыма и Севастополя и признание так называемых сепаратистских народных республик на Донбассе Россией. Выступал во время пропагандистского митинга 18 марта 2022 года на Лужниках в Москве в поддержку нелегальной аннексии Крыма и войны против Украины. Более того, он установил военный символ "Z", который использовался российскими пропагандистами вторжения России в Украину на фасаде Театра Олега Табакова в Москве. Поэтому он несет ответственность за активную поддержку или реализацию действия или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

eur-lex.europa.eu

К слову, прежде Машков окрестил людей, выступающих против военных действий, "нелюдями". Его дочь не стала исключением.

Тем временем Безруков, известный по сериалу "Бригада", приглянулся евросоюзовцам из-за таких своих действий:

"Сергей Безруков – российский актер и политик. Он распространял российскую пропаганду для поддержки агрессивной войны России против Украины. Он поддержал вторжение России в Украину во время выступлений перед российскими солдатами, принявшими участие в войне, и детьми из сепаратистских так называемых народных республик на Донбассе. Кроме того, он публично выразил поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Поэтому он несет ответственность за активную поддержку или реализацию действия или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

eur-lex.europa.eu

Читай также: Артистам в РФ запретили упоминать со сцены политику и войну Украине

Ранее мы писали о том, что дочь Владимира Машкова показала видео, снятое в Киеве в 2021-м и опровергающее российскую пропаганду о том, что в Украине притесняют русский язык.