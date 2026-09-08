"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла обиду на экс-мужа Фединчика

Наталья Денисенко рассказала об общении с бывшим мужем Андреем Фединчиком и оценила его как отца.

Денисенко ограничивает свое общение с Фединчиком, за исключением одного вопроса

Наталка Денисенко рассказала, что после развода с Андреем Фединчиком у нее осталось на него глубокое оскорбление. Причиной послужили публичные комментарии экса. По словам артистки, тогда Фединчик в резкой форме обвинял ее в измене и писал оскорбительные вещи, которые, как подчеркивает Денисенко, не соответствуют действительности.

Читай также: Фединчик воссоединился с Денисенко по торжественному поводу

Актриса отметила, что тогда Андрей находился в нетрезвом состоянии. Впоследствии, уже лично и в частной переписке, он попросил прощения. Однако Денисенко не приняла его.

Звезда "Мавки. Лесной песни" объяснила, что оскорбления прозвучали публично, поэтому и извинения, по ее убеждению, должны быть такими же.

Сейчас Денисенко старается избегать общения с экс-мужем. В то же время это не касается их общего сына Андрюши. Все вопросы относительно ребенка бывшие супруги продолжают обсуждать.

Читай также: Фреймут сверкнула декольте на концерте герл-группы в Лондоне

Денисенко отметила, что Фединчик хорошо выполняет родительские обязанности и делает все возможное для потомка.