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"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла обиду на экс-мужа Фединчика

Наталья Денисенко рассказала об общении с бывшим мужем Андреем Фединчиком и оценила его как отца.

Автор: Дмитрий Сыч
"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла обиду на экс-мужа Фединчика
Денисенко ограничивает свое общение с Фединчиком, за исключением одного вопроса
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Наталка Денисенко рассказала, что после развода с Андреем Фединчиком у нее осталось на него глубокое оскорбление. Причиной послужили публичные комментарии экса. По словам артистки, тогда Фединчик в резкой форме обвинял ее в измене и писал оскорбительные вещи, которые, как подчеркивает Денисенко, не соответствуют действительности.

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Актриса отметила, что тогда Андрей находился в нетрезвом состоянии. Впоследствии, уже лично и в частной переписке, он попросил прощения. Однако Денисенко не приняла его.

Звезда "Мавки. Лесной песни" объяснила, что оскорбления прозвучали публично, поэтому и извинения, по ее убеждению, должны быть такими же.

Сейчас Денисенко старается избегать общения с экс-мужем. В то же время это не касается их общего сына Андрюши. Все вопросы относительно ребенка бывшие супруги продолжают обсуждать.

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Денисенко отметила, что Фединчик хорошо выполняет родительские обязанности и делает все возможное для потомка.

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Теги:
актер, Интервью, актриса, шоу-бизнес, личная жизнь, отношения, Наталка Денисенко, дети знаменитостей, Андрей Фединчик, дети звезд, личная жизнь звезд

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