Суханов назвал преимущества украинского языка перед русским

Алексей Суханов, 12 лет назад живший в России, сказал о необходимости изучения украинского языка.

Алексей Суханов, родившийся в России и живший там до 2014 года, рассказал об отличиях между украинским и русским языками. По его мнению, украинский имеет более богатый словарный запас, больше оттенков и позволяет точнее передавать разные значения.

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Свою позицию журналист объяснил на конкретных примерах. В частности, он обратил внимание на слово "любовь". По словам Суханова, в русском им описывают разные виды чувств – от любви родителей к детям и чувствам между партнерами. В украинской же, отметил ведущий, существует разграничение между понятиями "любов" і "кохання", что позволяет более точно определить характер чувств.

Еще одним примером Суханов назвал лексику, связанную со связями между людьми. Он отметил, что в украинском языке в зависимости от ситуации можно говорить о "стосунках", "взаєминах" или "відносинах". Первое слово, в частности, можно применять в отношении коллег, друзей или соседей, "взаємини", мол, в контексте романтической связи, а "відносини" – например, когда речь идет о международной сфере.

Телеведущий считает, что такое разнообразие лексики демонстрирует глубину и богатство украинского языка. Он назвал это наследием.

В то же время публичный деятель отметил, что во время изучения украинского тоже сталкивался с языковыми сложностями. Однако для него это не послужило причиной отказываться от учебы. Ведущий объяснил, что планировал не просто временно переехать в Украину, а связать с ней свою жизнь, поэтому считал изучение украинского необходимостью.

Еще Алексей высказался о людях, которые проживают в Украине, но не хотят пользоваться государственным языком или даже относятся к нему пренебрежительно. Он заявил, что не понимает такую позицию.

Суханов также раскритиковал аргумент о том, что человек якобы должен продолжать говорить по-русски только потому, что именно на этом языке его воспитывали в семье. По его мнению, это напоминает навязанный кремлевский тезис. Телеведущий предложил представить ситуацию, когда человека с детства воспитывали, например, на немецком, английском или нидерландском языках, и спросил, означало ли бы это, что он должен непременно использовать его в Украине на протяжении всей жизни.

"Почему такое пренебрежительное отношение?", – спросил Алексей Суханов.

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К слову, о своих сложностях с украинским языком рассказывала Анастасия Приходько.