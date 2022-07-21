Дочь пропутинского Машкова обратилась к россиянам, показав кадры Киева

Мария Машкова надеется на победу Украины и желает увидеть Путина в Гааге.

Дочь российского актера Владимира Машкова, который ревностно поддерживает российское военное вторжения в Украину, снова обратилась к россиянам. Мария Машкова, выступающая против агрессии РФ, выставила кадры своего визита в Киев в 2021-м. Женщина, которая живет в США, поведала: пробуждаясь ото сна она мечтает лишь об одном узнать:

"Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но она идет. Пусть на Патриках в центре Москвы такое ощущение и отсутствует. Но Россия по-прежнему убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага. Во имя сохранения русского мира и прекращения ущемления русского языка", – поделилась Мария.

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К публикации прикреплено ролик с ее дочерью, датированный 1 мая прошлого года.

"Столица, по утверждениям власти моей страны, того самого нацизма. Парк Шевченко. Фоном уличный музыкант поет песню. На русском. Но там что-то про прошлое… Я пару месяцев назад писала, что хочу увидеть В. В. Путина в Гааге, отвечающим за разрушения жизни людей сразу в двух странах. Моей в частности. Желание переросло в мечту. Единственную, на данный момент. Мои мечты имеют свойство сбываться, но в этот раз я постараюсь мечтать изо всех сил. Как никогда прежде", – продолжила Машкова.

Тем временем в инстаграм-историях Мария нашла, что сказать двум народам:

"Россияне! Украина – невероятно красивая страна. В ней живут люди. Такие же, как мы. Я не прошу вас геройствовать. Предлагаю хотя бы сделать первый шаг. Осознать, что то, что мы творим – это пи*дец. И сожгите же вы наконец телик! Украинцы! Вы обязательно победите! Весь мир поможет отстроить ваши разрушенные города. Вы сильны и свободны. А мы будем на вас смотреть и учиться. Долго. Сложно. Больно".

instagram masha_mashkova_official

instagram masha_mashkova_official

Ранее Мария Машкова выступила с антивоенными заявлениями на CNN, после чего ее родитель Владимир Машков потребовал от дочери немедленного возвращения в РФ, чтобы та была "хорошей русской". Но женщина осталась за границей и разорвала профессиональные связи с Россией.

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К слову, Владимир Машков в этом году высказался в поддержку признания "ДНР" и "ЛНР". В марте он также выступил на митинге-концерте в Москве в честь аннексии Крыма.

Ранее мы писали о том, что российский актер Анатолий Белый, сыгравший центральную роль в фильме "Метро", осудил российское втожение в Украину.