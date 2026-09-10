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Петрожицкая раскрыла коллегу, с которым ей по нраву играть интим

Дарья Петрожицкая поделилась подробностями съемок откровенных сцен.

Автор: Дмитрий Сыч
Петрожицкая раскрыла коллегу, с которым ей по нраву играть интим
Актеры, по словам Петрожицкой, это "люди без пола"
instagram petrozhitskaya

Дарья Петрожицкая рассказала, кто из актеров для нее самый комфортный во время интимных сцен.

В интервью публичное лицо объяснило, что для актеров интимные эпизоды являются частью профессии. По ее словам, такие сцены обычно обсуждают заранее, а лишние члены съемочной группы покидают площадку, чтобы исполнители ролей чувствовали себя свободнее.

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Петрожицкая отметила, что особенно легко ей работать с Андреем Исаенко. Она подчеркнула, что между ними нет неудобства или застенчивости, поскольку оба четко понимают профессиональный характер работы.

instagram isaenko_andrii

Актриса добавила, что у каждого есть личная жизнь и семья, однако на съемках они сосредотачиваются исключительно на исполнении своих ролей. Именно поэтому, по словам Дарьи, с Исаенко ей комфортно играть любые сцены, в том числе пикантные.

Еще Петрожицкая рассказала о своем отношении к случаям, когда актерам предлагают получить роль через кровать. Она уверила, что лично с такими предложениями не сталкивалась.

Артистка отметила, что ей всегда попадались профессиональные люди, поэтому в подобные истории от знакомых ей до сих пор сложно поверить. В то же время она сказала, что еще с детства слышала о существовании такого явления в киноиндустрии.

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Ранее Дарья Петрожицкая рассказывала о непростом периоде в отношениях с женихом. Пара уже пять лет живет на расстоянии.

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Теги:
кино, актер, Интим, актриса, шоу-бизнес, Петрожицкая, Дарья Петрожицкая, Андрей Исаенко

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