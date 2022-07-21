Смерть Русланы Писанки – названа причина

Родственники телеведущей и актрисы планируют кремировать ее тело.

Первое прощание с Писанкой пройдет в Германии

Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка умерла от агрессивной формы рака. Такую информацию обнародовал ее супруг Игорь Исаков в Фейсбуке.

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По словам мужчины, у Русланы была уже запущенная форма онкологического недуга.

"Не нахожу слов, насколько я благодарен всем нашим с моей Русичкой друзьям. Знаю, что должен сообщить, поэтому: у Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущенный. Но так, как боролась она, – я не смог бы даже наполовину. К сожалению, иммунитет не выдержал", – описал Исаков попытки Русланы справиться с болезнью.

Семья собирается кремировать тело Писанки. Сперва с телеведущей попрощаются в Германии. Подробности вдовец сообщит позднее. После оформления документов, прах будет перевезен в Украину.

"Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавлен, сломлен, уничтожен... Знаю, что это бы никогда не понравилось моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать. Попробую понять смысл ее любимого выражения "жизнь прекрасна". Люблю вас. Спасибо за то, что вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. И точно знаю, что Бог заберет ее к себе, потому что я точно знаю, что она того стоит", – сообщил Игорь.

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Напомним о том, чтор Руслана Писанка умерла в 56 лет. Прежде сообщалось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.