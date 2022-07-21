Руслану Писанку вспоминают в сети, пересматривая ее архивную "Погоду"

Руслана Писанка вела погоду на одном из украинских телеканалав в течение семи лет.

Смерть Русланы Писанки побудила пользователей сети пересматривать фото и видео с ней. В частности, пользователи Ютюба и Фейсбука комментируют ролик с артисткой за 1997-й год. Это – выпуск программы "Погода з Русланою Писанкою". В кадре телеведущая показана в 31-летнем возрасте.

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В комментариях к ролику покойную знаменитость хвалят за дикцию, тембр голоса, подачу материала и привлекательность:

"Невозможно пройти мимо и не поставит лайк".

"Супер дикция, подача материала, внешность".

"Как шикарно разговаривает! Необычайно приятный тембр! Вечная память красавице!"

"Ушла эпоха".

"Ушла легенда".

"Руслана, как жалко. Такая яркая, солнечная, жизнерадостная!"

"Какой приятный голос был у Русланы"

На фейсбук-странице "Поважний телевізор" отмечено, что этот проект был новаторским для украинского телевидения, а выложенный выпуск прогноза погоды с Писанкой – единственный полноценный из оставшихся:

"Чудом остался единственный полноценный выпуск "Прогноза погоди з Русланою Писанкою". Это был первый проект погоды с ведущей в Украине. Наиболее удачный и самый популярный".

Что касается первого "Прогноза погоди з Русланою Писанкою", то он появился на голубых экранах 20 октября 1996 года. По словам продюсера Николая Канишевского, сперва Руслану не желали ставить в кадр якобы из-за полноты, но потом зрители благодарили производителей программы за выбор ведущей.

Русланы Писанки не стало ночью 19 июля в Германии.

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Ранее мы писали, что коллега Русланы Писанки Владимир Горянский рассказал об ухудшении здоровья актрисы.