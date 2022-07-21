Руслану Писанку вспоминают в сети, пересматривая ее архивную "Погоду"
Руслана Писанка вела погоду на одном из украинских телеканалав в течение семи лет.
Смерть Русланы Писанки побудила пользователей сети пересматривать фото и видео с ней. В частности, пользователи Ютюба и Фейсбука комментируют ролик с артисткой за 1997-й год. Это – выпуск программы "Погода з Русланою Писанкою". В кадре телеведущая показана в 31-летнем возрасте.
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В комментариях к ролику покойную знаменитость хвалят за дикцию, тембр голоса, подачу материала и привлекательность:
- "Невозможно пройти мимо и не поставит лайк".
- "Супер дикция, подача материала, внешность".
- "Как шикарно разговаривает! Необычайно приятный тембр! Вечная память красавице!"
- "Ушла эпоха".
- "Ушла легенда".
- "Руслана, как жалко. Такая яркая, солнечная, жизнерадостная!"
- "Какой приятный голос был у Русланы"
На фейсбук-странице "Поважний телевізор" отмечено, что этот проект был новаторским для украинского телевидения, а выложенный выпуск прогноза погоды с Писанкой – единственный полноценный из оставшихся:
"Чудом остался единственный полноценный выпуск "Прогноза погоди з Русланою Писанкою". Это был первый проект погоды с ведущей в Украине. Наиболее удачный и самый популярный".
Что касается первого "Прогноза погоди з Русланою Писанкою", то он появился на голубых экранах 20 октября 1996 года. По словам продюсера Николая Канишевского, сперва Руслану не желали ставить в кадр якобы из-за полноты, но потом зрители благодарили производителей программы за выбор ведущей.
Русланы Писанки не стало ночью 19 июля в Германии.
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Ранее мы писали, что коллега Русланы Писанки Владимир Горянский рассказал об ухудшении здоровья актрисы.