Смерть Хайден Панеттьери может быть связана с рецептурным препаратом – СМИ

Бывшая избранница и мать дочери Владимира Кличко скончалась от фентанила, предполагают источники.

К смерти Хайдена может быть причастен дилер

Обнародованы новые подробности смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, которой не стало 16 августа в возрасте 36 лет. По одной из версий, причиной смерти мог стать фентанил.

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Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Панеттьери, вероятно, приняла роковую таблетку.

По информации издания, у актрисы якобы было давний дилер в Лос-Анджелесе, у которого она покупала рецептурные препараты. Утверждается, что за день до смерти она приобрела у него таблетки, после чего уехала в Южную Каролину.

Правоохранительные источники предполагают, что утром 16 августа Панеттьери приняла одну из приобретенных таблеток. Однако вместо оксикодона, за которым обратилась актриса, препарат, вероятно, содержал фентанил – синтетический опиоид. Именно его возможное присутствие в препарате рассматривают как фактор, который мог привести к смертельной передозировке.

Обстоятельства смерти Хайден расследуют. Управление по борьбе с наркотиками должно установить, действительно ли Панеттьери получила таблетки от этого дилера и содержали ли они фентанил.

Вывод о причине смерти должна дать токсикологическая экспертиза. Ее результаты пока не обнародованы.

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. В тот день на номер 911 поступил вызов относительно женщины, которая не реагировала на внешние раздражители. Во время разговора также сообщалось о возможной передозировке.

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Экстренные службы вызвал бойфренд актрисы Брайан Хикерсон. По данным СМИ, до приезда медиков он пытался спасти Панеттьери и ввел ей наркан, применяемый при передозировке опиоидами.

Несмотря на попытки реанимации, по прибытии медики констатировали смерть артистки.