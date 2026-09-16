Джоли написала о подземных школах на Востоке Украины и визите в Карпаты
Анджелина Джоли снова побывала в Украине. На этот раз ей составил компанию сын Нокс.
Анджелина Джоли рассказала о своем очередном приезде в Украину, который состоялся в конце августа. Подробностями путешествия она поделилась со своими более чем 16 миллионами подписчиков в инстаграме.
Во время визита знаменитость побывала на Востоке и Западе Украины. Там она встретилась с детьми, педагогами и семьями украинских военнопленных, которые годами ожидают возвращения близких.
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В Харьков Джоли приехала в канун нового учебного года. Актриса обратила внимание на то, как украинские дети продолжают получать образование, несмотря на регулярные российские атаки. В частности, она увидела подземные школы, часть которых обустроили на станциях метро, а некоторые учебные заведения полностью перенесли под землю.
В Северной Салтовке Джоли встретилась с юными спортсменами, которые продолжают тренироваться в подземном зале даже во время воздушных тревог. Еще она посетила студию художника Николая Коломийца. Из-за российских бомбардировок это пространство еще в 2022 году перенесли под землю. Голливудская актриса рассказала, что увидела там детей с особыми образовательными потребностями, создающими собственные творческие труды.
После Харькова Джоли отправилась в Карпаты. Она побывала в специальном лагере, где пообщалась с семьями украинских военнопленных. Актриса рассказала о женщинах, которые самостоятельно воспитывают детей и параллельно добиваются освобождения своих мужей. Некоторые семьи, по ее словам, ждут родных уже четыре года.
Вместе с Джоли в лагерь приехал ее сын Нокс. Он провел для детей тренировку по муай-тай, которая, как отметила актриса, была для него честью.
Еще Джоли почтила память Алексея Юкова – основателя организации "Плацдарм", сосредоточеной на поиске, идентификации и возвращении семьям тел погибших военных. В августе он погиб на Донетчине – на мине подорвалась машина, в которой ехал поисковик.
Актриса также написала об украинских организациях, которые поддерживают людей во время войны.
Публикация Джоли вызвала активную реакцию в комментариях. Украинцы поблагодарили актрису за визит, поддержку и огласку последствий войны для международной аудитории.
В конце августа 2026 Анджелина Джоли также посетила Львов, Полтаву и Кременчуг.
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В ноябре 2025-го актриса побывала в Николаеве и Херсоне, где встретилась с горожанами, медиками и волонтерами, а еще посетила подземные школы и больницы.
Впервые Джоли приехала в Украину в 2022 году. Тогда во Львове она пообщалась с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.