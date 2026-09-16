Джоли написала о подземных школах на Востоке Украины и визите в Карпаты

Анджелина Джоли снова побывала в Украине. На этот раз ей составил компанию сын Нокс.

Анджелина Джоли рассказала о своем очередном приезде в Украину, который состоялся в конце августа. Подробностями путешествия она поделилась со своими более чем 16 миллионами подписчиков в инстаграме.

Во время визита знаменитость побывала на Востоке и Западе Украины. Там она встретилась с детьми, педагогами и семьями украинских военнопленных, которые годами ожидают возвращения близких.

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В Харьков Джоли приехала в канун нового учебного года. Актриса обратила внимание на то, как украинские дети продолжают получать образование, несмотря на регулярные российские атаки. В частности, она увидела подземные школы, часть которых обустроили на станциях метро, а некоторые учебные заведения полностью перенесли под землю.

В Северной Салтовке Джоли встретилась с юными спортсменами, которые продолжают тренироваться в подземном зале даже во время воздушных тревог. Еще она посетила студию художника Николая Коломийца. Из-за российских бомбардировок это пространство еще в 2022 году перенесли под землю. Голливудская актриса рассказала, что увидела там детей с особыми образовательными потребностями, создающими собственные творческие труды.

После Харькова Джоли отправилась в Карпаты. Она побывала в специальном лагере, где пообщалась с семьями украинских военнопленных. Актриса рассказала о женщинах, которые самостоятельно воспитывают детей и параллельно добиваются освобождения своих мужей. Некоторые семьи, по ее словам, ждут родных уже четыре года.

Вместе с Джоли в лагерь приехал ее сын Нокс. Он провел для детей тренировку по муай-тай, которая, как отметила актриса, была для него честью.

Еще Джоли почтила память Алексея Юкова – основателя организации "Плацдарм", сосредоточеной на поиске, идентификации и возвращении семьям тел погибших военных. В августе он погиб на Донетчине – на мине подорвалась машина, в которой ехал поисковик.

Актриса также написала об украинских организациях, которые поддерживают людей во время войны.

instagram angelinajolie

instagram angelinajolie

instagram angelinajolie

instagram angelinajolie

instagram angelinajolie

instagram angelinajolie

Публикация Джоли вызвала активную реакцию в комментариях. Украинцы поблагодарили актрису за визит, поддержку и огласку последствий войны для международной аудитории.

instagram angelinajolie

В конце августа 2026 Анджелина Джоли также посетила Львов, Полтаву и Кременчуг.

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В ноябре 2025-го актриса побывала в Николаеве и Херсоне, где встретилась с горожанами, медиками и волонтерами, а еще посетила подземные школы и больницы.

Впервые Джоли приехала в Украину в 2022 году. Тогда во Львове она пообщалась с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.