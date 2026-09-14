Решетники посетили уголок Украины, в котором 18 лет назад начали отношения

Григорий и Кристина Решетники побывали в украинских горах, где когда-то ведущий "едва выжил".

Кристина Решетник – блогер и жена телеведущего Григория Решетника – поделилась романтическими кадрами с мужем и рассказала об особом месте в их истории отношений.

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Супруги прибыли в Карпаты и снялись на фоне гор. Еще Григорий и Кристина побывали в местном ресторане, где также подготовили несколько романтических кадров.

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

Как рассказала Кристина, Карпаты имеют особое значение для их семьи. Именно сюда 18 лет назад они отправились вместе. Тогда Григорий впервые попробовал кататься на лыжах. Этот опыт оказался для него непростым: по словам Кристины, благоверный "едва выжил". Не обошлась их первое путешествие в горы без ссоры.

Вернувшись в Карпаты спустя ряд лет, супруги вспоминали начало своих отношений и события той поездки. Госпожа Решетник отметила, что именно любовь помогает им преодолевать сложные времена.

instagram kristina_reshetnik

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Григорий и Кристина Решетники женаты с 2009 года. В октябре супруги должны отметить 16-ю годовщину брака. Вместе они воспитывают троих сыновей – 13-летнего Ивана, 8-летнего Дмитрия и 5-летнего Александра.