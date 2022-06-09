Милла Йовович трогательно обратилась к украинцам – видео

Звезда Пятого элемента передала послание любви и поддержки.

Уроженка Киева Милла Йовович, которая прославилась в Голливуде, поддержала украинцев. Актриса, известная по картинам "Возвращение в Голубую лагуну", "Пятый элемент" и "Обитель зла", записала видео. В нем она молвила:

"Желаю передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот ужаснейший период их истории. Когда нацию просто разрывают в клочья. Когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами. Когда воины отважно сражаются против всего этого. Я хочу вам сказать: мы видим вас, мы молимся за вас и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу".

instagram millajovovich

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Милла Йовович провела в Украине первые пять лет своей жизни. Около года она посещала детсад в Днепре, затем жила с матерью в Киеве на улице Богомольца. В 1981-м эмигрировала за границу.

Кроме актерства, Йовович записала два музыкальных альбома. В первом, "The divine comedy", имеется песня на украинском "Ой у гаю при Дунаю" в ее исполнении.

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Ранее мы писали о том, что другой голливудец – Джон Сина – повидался с украинским беженцем. Рестлер и актер прилетел к фану не с пустыми руками.