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Бывшая Кличко раскрыла свое гражданство после многих лет жизни за границей

Наталья Егорова также объяснила, что для нее является Родиной.

Автор: Дмитрий Сыч
Бывшая Кличко раскрыла свое гражданство после многих лет жизни за границей
Полномасштабное вторжение лишь усилило чувство идентичности Натальи Егоровой
instagram natalia_yegorova

Наталья Егорова – модель, артистка и бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – рассказала о своем гражданстве. Несмотря на длительное проживание за пределами Украины, она все еще имеет только украинский паспорт и не оформляла иного.

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Егорова отметила, что некоторое время провела в США, а затем поселилась в Германии. Гамбург стал для нее родным городом, ведь там прошла значительная часть жизни и выросли дети. Об этом идет речь на obozrevatel.

В то же время Наталья подчеркнула, что не отказывалась от украинского гражданства. По ее словам, оно является составляющей идентичности, поэтому она никогда не меняла свой паспорт.

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

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Егорова также объяснила разницу между домом и Родиной. Она считает, что домом может стать страна, в которой человек живет, в то время как Родина связана с корнями, языком, историей семьи и людьми.

После начала полномасштабной войны ощущение связи с Украиной, по словам Натальи, стало еще сильнее.

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Теги:
США, Германия, Украина, Виталий Кличко, украинское гражданство, личная жизнь, паспорт, Наталья Егорова, гражданство

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