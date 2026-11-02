Маремуха сообщила о выезде из Украины с сыном
Виктория Маремуха решила поселиться с ближайшим родственником в Португалии.
Виктория Маремуха – украинская актриса и модель – выехала из Киева в Лиссабон с 4-летним сыном Лукой. Артистка отметила, что переезд в Португалию был вынужденным и дался ей непросто.
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По словам Маремухи, ее бывший супруг-иностранец настоял на том, чтобы сын уехал из Украины. Он считает, что оставаться в Киеве опасно из-за регулярных обстрелов и перебоев с электроснабжением. В конце концов актриса согласилась на это.
В инстаграме Виктория рассказала, что осознание окончательного отъезда пришло к ней еще в самолете примерно за час до приземления. Она поняла, что покидает дом не по собственному желанию и не на короткий отпуск. На следующее утро волнения только усилились, а привычное стремление принимать обстоятельства сменилось ощущением несправедливости.
Маремуха решила дать себе несколько дней, чтобы пережить эти эмоции и не заставлять себя быть сильной. Одновременно она настроена постепенно обустроиться на новом месте и начать следующий раздел жизни.
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Пока актриса с сыном будет жить в доме его тети. Затем они планируют переехать в собственное жилье.