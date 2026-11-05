Звезды «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин воссоединились в новом сериале

К ним также присоединится Синди Уолш

Автор: Коваленко Наталья

Культовый дуэт из популярного сериала 90-х Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин снова воссоединится на экранах. Как сообщает Entertainment Weekly, актеры завершили съемки в новом микросериале в жанре триллер для платформы VertTV.

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К актерскому составу проекта также присоединилась их коллега по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Кэрол Поттер, исполнявшая роль Синди Уолш — матери Брендона (Джейсон Пристли) и Бренды (Шеннен Доэрти).

В настоящее время создатели держат в тайне название будущей ленты, детали сюжета и дату официального релиза.

53-летние Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин вместе снимались во всех 10 сезонах легендарного сериала «Беверли-Хиллз, 90210», который выходил на экраны с 1990 по 2000 год. В 2019 году актеры уже появлялись вместе в коротком перезапуске.

Новость об экранном воссоединении появилась через несколько месяцев после того, как Тори Спеллинг скоропостижно покинула подкаст 9021OMG, который она вела вместе с Дженни Гарт, игравшей Келли Тейлор.