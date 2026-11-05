АфишаАфиша
Русский Українська

Звезды «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин воссоединились в новом сериале

К ним также присоединится Синди Уолш

Автор: Коваленко Наталья
Звезды «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин воссоединились в новом сериале
Звезды «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин воссоединились в новом сериале instagram.com/torispelling

Культовый дуэт из популярного сериала 90-х Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин снова воссоединится на экранах. Как сообщает Entertainment Weekly, актеры завершили съемки в новом микросериале в жанре триллер для платформы VertTV.

Читай также: Наталья Егорова сделала новое заявление о смерти экс-невесты Владимира Кличко

К актерскому составу проекта также присоединилась их коллега по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Кэрол Поттер, исполнявшая роль Синди Уолш — матери Брендона (Джейсон Пристли) и Бренды (Шеннен Доэрти).

В настоящее время создатели держат в тайне название будущей ленты, детали сюжета и дату официального релиза.

53-летние Тори Спеллинг и Брайан Остин Грин вместе снимались во всех 10 сезонах легендарного сериала «Беверли-Хиллз, 90210», который выходил на экраны с 1990 по 2000 год. В 2019 году актеры уже появлялись вместе в коротком перезапуске.

Новость об экранном воссоединении появилась через несколько месяцев после того, как Тори Спеллинг скоропостижно покинула подкаст 9021OMG, который она вела вместе с Дженни Гарт, игравшей Келли Тейлор.

«Беверли-Хиллз, 90210»
«Беверли-Хиллз, 90210»
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
Беверли-Хиллз 90210, шоу-бизнес, брайан остин грин, Тори Спеллинг

Статьи по теме

«Премиум-барбер»: Цымбалюк показал, как Светлицкая побрила ему голову
«Премиум-барбер»: Цымбалюк показал, как Светлицкая побрила ему голову
«Холостяк» Вячеслав Кравцов публично заступился за Анну Мишак после секс-скандала
«Холостяк» Вячеслав Кравцов публично заступился за Анну Мишак после секс-скандала
Не больно, но очень страшно: Полякова показала, как ей делают уколы красоты в руки
Не больно, но очень страшно: Полякова показала, как ей делают уколы красоты в руки
MamaRika оказалась в больнице и после наркоза обратилась к женщинам
MamaRika оказалась в больнице и после наркоза обратилась к женщинам
Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис разводится с женой на фоне миллионных долгов
Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис разводится с женой на фоне миллионных долгов
«Мы выжили»: Тышкевич и Томусяк рассказали о главных трудностях первой недели родительства
«Мы выжили»: Тышкевич и Томусяк рассказали о главных трудностях первой недели родительства

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK