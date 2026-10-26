Стужук раскрыла судьбу своих дома и автопарка в Киеве

София Стужук рассказала публике о своем имуществе в Украине.

София Стужук рассказала о судьбе недвижимости и автомобилей, оставшихся в Украине после ее переезда за границу. По словам блогерши, содержание дома в Киеве обходилось дорого. Из-за многочисленных рисков она решила его продать.

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После начала полномасштабной войны Стужук уехала из Украины, оставив дом под наблюдением родителей. Впоследствии для присмотра за имуществом она наняла охранников, поэтому были постоянные расходы.

Приблизительно полтора года назад блогерша продала недвижимость по более низкой цене, чем хотела бы. Она объяснила, что спешила с продажей, поскольку опасалась потерять дом из-за военных и не только рисков.

instagram sofia_stuzhuk

София также рассказала, что произошло с ее автомобилями после отъезда из Украины. Машину Tesla она разыграла еще при покупке Jaguar. Впоследствии последний автомобиль перевезла в Латвию, где жила с мужем до 2025 года. В настоящее время машина остается там. Mercedes блогерша вернула матери, а принадлежавшую ее бизнесу Toyota, компания забрала почти сразу после начала полномасштабного вторжения.

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После 2022 года Стужук неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за своей позиции относительно войны. Сначала она воздерживалась от публичных комментариев, а позже начала распространять неоднозначные тезисы об ответственности России за войну против Украины.