Певица поделилась кадрами в окружении подруг

Автор: Коваленко Наталья

SKYLERR показала, как отгуляла девичник перед свадьбой instagram.com/skylerr_official

Украинская певица SKYLERR (Валерия Кудрявец) поделилась яркими кадрами с шумной вечеринки, которую она устроила вместе с близкими подругами накануне своей свадьбы с адвокатом Евгением Прониным.

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На своей странице в инстаграме знаменитость разместила кадры, где позировала в короткой фате, обруче с надписью Bride и розовой ковбойской шляпе. Также для празднования исполнительница выбрала белый топ с изображением птиц, широкие джинсы и белые туфли.

На снимках можно заметить воздушные шарики с девичьей фамилией звездной невесты и новой фамилией «Пронина».

На вечеринке девушки наслаждались коктейлями в розовых ванночках с куклами, декоративной «пеной» и картофелем фри.

«Состоялась маленькая репетиция девичника. Мои», — подписала SKYLERR, намекнув, что будет еще одна вечеринка.

Отметим, что SKYLERR и Евгений Пронин официально расписались 1 ноября 2026 года.

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official

SKYLERR показала свой девичник instagram.com/skylerr_official