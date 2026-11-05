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Жена Остапчука показала трогательную встречу его двух сыновей от разных браков

Ведущий встретился со старшими детьми от первой жены

Автор: Коваленко Наталья
Жена Остапчука показала трогательную встречу его двух сыновей от разных браков
Жена Остапчука показала трогательную встречу его двух сыновей от разных браков instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его третья жена Екатерина поделились с поклонниками в инстаграме новостью о поездке в Торонто. Звездная пара встретилась со старшими детьми шоумена от первого брака с Еленой Войченко.

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Сначала Владимир снял себя на фоне осенних деревьев с младшим сыном Тимофеем на руках и добавил к видео подпись: «Приехали в Торонто к старшим братику и сестричке».

Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk
Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk

Позже Екатерина обнародовала кадры, где они уже находятся в салоне автомобиля и отправляются в дорогу. «Мы сегодня в Торонто по делам, к старшим детям и к друзьям», — прокомментировала она ролик.

Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk
Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk

В следующей сториз блогерша показала прогулку по парку двоих сыновей Остапчука. Годовалый Тим и 8-летний Эван-Александр шли по дорожке, держась за руки.

Напомним, что от первого брака у Владимира Остапчука есть еще дочь Эмилия, которая родилась в 2013 году.

Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk
Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk

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Теги:
Владимир Остапчук, шоу-бизнес, дети звезд, Екатерина Полтавская

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