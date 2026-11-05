Жена Остапчука показала трогательную встречу его двух сыновей от разных браков
Ведущий встретился со старшими детьми от первой жены
Жена Остапчука показала трогательную встречу его двух сыновей от разных браков instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский ведущий Владимир Остапчук и его третья жена Екатерина поделились с поклонниками в инстаграме новостью о поездке в Торонто. Звездная пара встретилась со старшими детьми шоумена от первого брака с Еленой Войченко.
Читай также: 58-летний Джейми Фокс в третий раз стал отцомСначала Владимир снял себя на фоне осенних деревьев с младшим сыном Тимофеем на руках и добавил к видео подпись: «Приехали в Торонто к старшим братику и сестричке».
Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk
Позже Екатерина обнародовала кадры, где они уже находятся в салоне автомобиля и отправляются в дорогу. «Мы сегодня в Торонто по делам, к старшим детям и к друзьям», — прокомментировала она ролик.
Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk
В следующей сториз блогерша показала прогулку по парку двоих сыновей Остапчука. Годовалый Тим и 8-летний Эван-Александр шли по дорожке, держась за руки.
Напомним, что от первого брака у Владимира Остапчука есть еще дочь Эмилия, которая родилась в 2013 году.
Остапчук приехал к старшим детям instagram.com/vova_ostapchuk