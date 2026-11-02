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Сумская показалась с новой прической и наградой

Ольгу Сумскую признали Человеком года. Артистка показала видео с торжественного мероприятия.

Автор: Дмитрий Сыч
Сумская показалась с новой прической и наградой
Сумская часто меняет прическу, что подтверждает ее инстаграм
instagram olgasumska

Ольга Сумская продемонстрировала заметные изменения во внешности во время торжественного мероприятия в Киеве. Актриса посетила церемонию вручения премии "Человек года", которая состоялась в Национальной опере Украины, где получила награду.

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Кадрамы с мероприятия артистка поделилась в инстаграме. Для них она позировала со статуэткой и мужем, актером Виталием Борисюком.

Особое внимание подписчиков привлекла новая прическа Сумской. Вместо привычных длинных светлых волос актриса выбрала удлиненное каре. Она выровняла пряди и придала им еще более светлый оттенок, заметно освежив свой образ.

Сумская поблагодарила организаторов за отличие, назвав его большой честью.

instagram olgasumska

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В комментариях поклонники поздравили актрису с наградой и засыпали ее комплиментами, обратив внимание, в частности, и на новую прическу.

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Теги:
Человек года, актриса, Ольга Сумская, шоу-бизнес, артистка, прическа, Виталий Борисюк

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