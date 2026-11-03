Николас Кейдж стал бездомным из-за пропасти у своего жилья

Звезда фильма Скала потерял возможность пользоваться собственной недвижимостью.

Николас Кейдж вместе с семьей временно вынужден жить в отелях. Причиной стала огромная пропасть, образовавшаяся недалеко от роскошного дома 62-летнего голливудского актера на побережье Малибу.

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О ситуации Николас рассказал во время панели на Los Angeles Comic Con в субботу, 31 октября. Когда его спросили о планах на Хэллоуин, Кейдж сказал, что сейчас фактически остался без дома. В силу обстоятельств он не мог принимать детей, которые традиционно приходят за сладостями, хотя желал это делать.

Несмотря на трудности, актер устроил праздничную прогулку для своей четырехлетней дочери Огест. Вместе они отправились за конфетами в Санта-Монику. А после того, как девочка уснула, Кейдж планировал провести вечер за просмотром культового фильма ужасов Стэнли Кубрика "Сияние".

Проблемы с особняком начались 8 сентября, когда огромная пропасть образовалась прямо на подъездной дороге к недвижимости стоимостью 10,5 миллиона долларов. Из-за опасности новых оползней и высоких приливов власти Малибу объявили локальную чрезвычайную ситуацию и распорядились эвакуировать жителей 31 дома.

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Поскольку поврежденная дорога была единственным автомобильным выездом из района, местные утратили возможность свободно передвигаться на машинах. Сейчас у имения Кейджа продолжаются работы по укреплению грунта, уборке обломков и установке мешков с песком.