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Новый хит Сердючки украли еще до официального релиза: что известно о скандале

Как команда Андрея Данилко отреагировала слив песни «Два бокала просекко»

Автор: Коваленко Наталья
Новый хит Сердючки украли еще до официального релиза: что известно о скандале
Новый хит Сердючки украли еще до официального релиза: что известно о скандале instagram.com/v_serduchka

Европейский тур VERKA SERDUCHKA & Band, стартовавший в мае 2026 года, официально подошел к концу. Финальная серия концертов состоялась в Познани, Берлине, Гамбурге, Лондоне, Париже, Будапеште и Кракове.

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На этот раз среди зрителей было беспрецедентно много молодежи, а на концерте в Будапеште в зале заметили и звездных фанатов: композитора Руслана Квинту, DJ Nana, телеведущую Лесю Никитюк и дизайнера Эльвиру Гасанову.

Главным подарком для европейской публики стала премьера хита «Два бокали просекко», фрагмент которого впервые прозвучал еще в прошлом году на концерте в Праге. Сейчас трек полностью готов к официальному релизу на стриминговых платформах.

Впрочем, не обошлось и без досадных инцидентов. В новой публикации на инстаграм-странице Сердючки сообщили, что еще до официального выхода песню незаконно перепел и выпустил другой артист. Команда оперативно отреагировала на кражу интеллектуальной собственности и добилась удаления кавера со всех цифровых площадок.

«Ситуация хоть и неприятная, но показательная. Не слушайте подделки, а запасайтесь просекко и ждите официального релиза!», — подытожила команда Андрея Данилко.

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Теги:
Андрей Данилко, Верка Сердючка, шоу-бизнес

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