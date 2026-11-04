"Много негатива": Сумская раскрыла причину обрезки волос

Ольга Сумская рассказала о проблемах, которые случились с ее шиньоном.

Ольга Сумская раскрыла причину смены прически. Как выяснилось, решение обрезать длинные волосы было связано не только с желанием попробовать новый образ, но и с состоянием ее шевелюры.

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Недавно артистка предстала на церемонии "Человек года" с каре и более светлым оттенком волос. А теперь она рассказала, что в последнее время ее волосы начали сильно выпадать и путаться.

После консультаций с мастерами Сумская решила укоротить пряди, чтобы они могли восстановиться и окрепнуть. По словам Ольги, на состоянии ее волос негативно сказались ежедневные стрессы.

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Процесс перевоплощения актриса показала в своем фотоблоге: она опубликовала видеозапись со стрижки и покраски в киевском салоне красоты.

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska