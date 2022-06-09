Пугачева приняла превентивные меры против критиков своей семьи

Жена Максима Галкина запретила комментировать жизнь ее родных.

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева, которая сейчас проживает вместе с супругом Максимом Галкиным и младшими детьми в Израиле, в очередной раз ответила на действия недоброжелателей. Сейчас многие соотечественники критикуют Пугалкиных за поддержку Украины и "побег" за границу.

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Хотя Примадонна сама не высказывается на тему обостренных российско-украинских отношений, ее законный постоянно напоминает о своей антивоенной позиции. Также как сатирик он высмеивает российских политиков, чиновников и пропагандистов в своих теперешних шоу, с которыми выступает в Израиле. За это Галкину и "прилетает" от сограждан. По этому поводу вчера, 8 июня, юморист опубликовал видеоответ на упреки в предательстве родины.

Женщина, которая поет, перепостила ролик мужа у себя в Инстаграме, подписав его "Имеющий уши да услышит". Это стало еще одним подтверждением, что певицв разделяет позицию избранника.

Также Примадонна закрыла комментарии к посту, тем самым обезоружив всех желающих публично оскорбить ее и ее семью. Правда, конечно, и слова поддержки на ее странице не видать (если она закроет разделы с отзывами и к другим публикациям).

Знаменитости перебрались из России в Израиль в первые дни широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За миролюбивые высказывания родина отреагировала отменой концертов Галкина и его увольнением с "Первого канала", где артист трудился шесть лет. Еще на мужа Примадонны россияне собираются завести уголовное дело.

Гастролируя в Израиле, Максим Галкин передает часть денег с концертов украинским беженцам.

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Ранее мы писали о том, что Максим Галкин думает об обстрелах россиянами Одессы. На эту тему он тоже записал эмоциональное видеообращение.