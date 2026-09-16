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Скрипка кинул камень в огород Потапа, Насти и их фанов

Олег Скрипка раскритиковал высказывания Алексея Потапенко и Анастасии Каменских.

Автор: Дмитрий Сыч
Скрипка кинул камень в огород Потапа, Насти и их фанов
Олег Скрипка критически высказался о слушателях Потапа и Насти за границей
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Олег Скрипка – артист, лидер группы "Вопли Видоплясова" – прокомментировал позицию Потапа и Насти Каменских во время полномасштабной войны в Украине.

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Музыкант обратил внимание на то, что коллеги продолжают вызывать споры из-за общения на русском языке, исполнения старых русскоязычных песен и дают интервью для российской аудитории.

По мнению Скрипки, несмотря на изменение общественного отношения к подобным публичным деятелям, часть людей до сих пор руководствуется принципом "какая разница". Он считает, что подобная позиция свидетельствует о нежелании части общества менять свои взгляды даже на фоне войны.

Отдельно артист высказался об украинцах, находящихся за границей. Он заявил, что их сознание, по его мнению, отличается от мировоззрения людей, остающихся в Украине во время вторжения.

Скрипка предположил, что Потап и Настя Каменских ориентируются именно на диспорную аудиторию, положительно воспринимающую русскоязычный контент. Он объяснил это тем, что украинская публика, по его словам, стала менее благосклонной к таким артистам, тогда как за пределами Украины они могут рассчитывать на фанов с постсоветским мировоззрением.

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К слову, Потап и Настя Каменских дали ранее резонансное интервью, в котором объяснили свои действия.

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Теги:
Олег Скрипка, Потап, критика, Настя Каменских, Потап и Настя, шоу-бизнес

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