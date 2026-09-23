Витер поведал о муже Могилевской и том, какая она мать
Геннадий Ветер окрестил Наталью Могилевскую "скандалисткой".
Геннадий Витер поделился подробностями личной жизни певицы Натальи Могилевской и рассказал, какой она стала матерью.
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Об артистке продюсер высказался в интервью. По словам Витра, Могилевская – сильный и принципиальный человек, умеющий отстаивать собственную позицию, но в то же время она готова к диалогу и с уважением относится к окружающим.
Геннадий также оценил ее профессиональные качества. Он считает Могилевскую артисткой, способной захватить внимание даже не слишком активной аудитории и полностью овладеть залом во время выступления.
Отдельно Ветер упомянул о семейной жизни певицы. По его мнению, материнство стало для Могилевской особенно важным этапом. Артистка воспитывает двух дочерей и, как отмечает продюсер, с большой любовью относится к детям и всей семье.
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Геннадий Ветер также положительно отозвался о муже Могилевской. Он назвал его хорошим.