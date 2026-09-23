АфишаАфиша
Русский Українська

Витер поведал о муже Могилевской и том, какая она мать

Геннадий Ветер окрестил Наталью Могилевскую "скандалисткой".

Автор: Дмитрий Сыч
Витер поведал о муже Могилевской и том, какая она мать
Могилевская воспитывает двух дочерей
instagram

Геннадий Витер поделился подробностями личной жизни певицы Натальи Могилевской и рассказал, какой она стала матерью.

Читай также: "Копия отца": Матвиенко удивила сходством со своим родителем

Об артистке продюсер высказался в интервью. По словам Витра, Могилевская – сильный и принципиальный человек, умеющий отстаивать собственную позицию, но в то же время она готова к диалогу и с уважением относится к окружающим.

Геннадий также оценил ее профессиональные качества. Он считает Могилевскую артисткой, способной захватить внимание даже не слишком активной аудитории и полностью овладеть залом во время выступления.

Отдельно Ветер упомянул о семейной жизни певицы. По его мнению, материнство стало для Могилевской особенно важным этапом. Артистка воспитывает двух дочерей и, как отмечает продюсер, с большой любовью относится к детям и всей семье.

Читай также: Витвицкая раскрыла, сколько килограммов набрала во время беременности

Геннадий Ветер также положительно отозвался о муже Могилевской. Он назвал его хорошим.

Читайте нас в Google.News
Теги:
скандал, певица, Наталья Могилевская, критика, шоу-бизнес

Статьи по теме

Херли поведала о поддержании отличной формы в 61 без спортзала
Херли поведала о поддержании отличной формы в 61 без спортзала
Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери
Горбунов бок о бок с Ван Даммом обратился к дочери
Лонгория вернулась к своей роли из Отчаянных домохозяек
Лонгория вернулась к своей роли из Отчаянных домохозяек
Скандальная Анна Алхим вернулась в Украину и поселилась с сыном в селе
Скандальная Анна Алхим вернулась в Украину и поселилась с сыном в селе
Новая девушка Дантеса снялась топлес и засветила кольцо на безымянном пальце
Новая девушка Дантеса снялась топлес и засветила кольцо на безымянном пальце
56-летняя Билык обрезала волосы и стала кудрявой блондинкой
56-летняя Билык обрезала волосы и стала кудрявой блондинкой

Личность дня

Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK