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Дочь Скрябина рассказала, почему медлит с беременностью

Барбара Кузьменко живет в браке уже 7-й год.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Скрябина рассказала, почему медлит с беременностью
Барбара вышла замуж в 2019-м
instagram dr.bаrbara.kuzmenko

Барбара Кузьменко – 28-летняя косметолог-дерматолог и дочь покойного украинского музыканта Андрея Кузьменко – рассказала о личной жизни и отношении к материнству.

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В интервью женщина отметила, что они с мужем Виктором не планируют детей. По ее словам, главная причина такого решения – полномасштабная война в Украине.

Госпожа Кузьменко отметила, что из-за регулярных обстрелов испытывает сильную тревогу. Поэтому ей сложно представить, как она могла бы отвечать не только за собственную безопасность, но и за жизнь ребенка.

В то же время Барбара понимает, что время проходит, а вопросы материнства нельзя откладывать постоянно. Поэтому, несмотря на нынешнюю позицию, интервьюируемая не исключает, что ее взгляды в итоге могут измениться.

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Барбара Кузьменко состоит в браке с Виктором Туром. Супруги официально оформили отношения в 2019-м году. Они имеют общий бизнес и заботятся о домашнем любимце.

instagram dr.bаrbara.kuzmenko

instagram dr.bаrbara.kuzmenko

 

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