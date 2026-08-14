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Дочь Уилла Смита показала фигуру в мокром виде на морских камнях

Уиллоу Смит поделилась фото своего досуга у воды и с гитарами.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Уилла Смита показала фигуру в мокром виде на морских камнях
Артистка развивает карьеру отдельно от родителей
instagram willowsmith

Уиллоу Смит – 25-летняя певица и актриса, дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит – показала кадры своих летних каникул.

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Артистка опубликовала в инстаграме подборку фотографий и видео, на которых позировала у воды в мокрых шортах и топе. Таким образом Виллоу продемонстрировала свою стройную фигуру, а также досуг.

Публикацию артистка посвятила "Воротам Льва" – астрологическому периоду, который приходится на начало августа. В подписи к посту Уиллоу отметила, что до сих пор находится под впечатлением этого события.

Певица также добавила кадры с гитарами и улочками.

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

instagram willowsmith

Виллоу продолжает развивать свою музыкальную и актерскую карьеру независимо от знаменитых родителей. Она не раз привлекала внимание публики своими смелыми образами на светских мероприятиях и модных показах.

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Ее брат Джейден Смит также активно занимается творчеством и модой. Члены звездной семьи регулярно поддерживают друг друга на публичных мероприятиях.

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Теги:
фото, Уилл Смит, певица, Уиллоу Смит, шоу-бизнес, Джада Пинкетт-Смит, дети знаменитостей, дети звезд

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