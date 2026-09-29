Автор: Сайко Леся

Как правильно удобрить почву осенью, чтобы получить богатый урожай в следующем году, magnific.com

Осенняя подкормка почвы — это фундамент будущего урожая. После летнего сезона земля истощена, ведь растения забрали из нее максимум питательных веществ. Внесение удобрений осенью дает время микроэлементам полностью раствориться, перейти в доступную для будущих посадок форму и восстановить структуру почвы.

Рассказываем, как правильно подготовить огород и сад к зиме, какие удобрения и когда стоит вносить.

1. Главные правила осеннего внесения удобрений

Никаких азотных удобрений! Главное правило осени — полностью исключить азот (аммиачную селитру, мочевину и т.д.). Азот стимулирует рост зеленой массы, что зимой приведет к гибели растений или преждевременному пробуждению почек.

Главное правило осени — полностью исключить азот (аммиачную селитру, мочевину и т.д.). Азот стимулирует рост зеленой массы, что зимой приведет к гибели растений или преждевременному пробуждению почек. Фосфор и калий — основа осени. Именно эти элементы отвечают за укрепление корневой системы, повышение морозостойкости и закладывание цветочных почек на следующий год.

Именно эти элементы отвечают за укрепление корневой системы, повышение морозостойкости и закладывание цветочных почек на следующий год. Учитывайте тип почвы. Песчаные почвы быстро теряют питательные вещества (их удобряют ближе к ноября и меньшими порциями), в то время как тяжелые глинистые удерживают их дольше, а удобрения в них можно заделывать глубже.

2. Чем удобрять огород и сад осенью?

Органические удобрения

Органика не только питает растения, но и улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Перегной или компост: Идеальное осеннее удобрение. Его разбрасывают по участку из расчета 4–6 кг на 1 квадратный метр перед перекапыванием.

Идеальное осеннее удобрение. Его разбрасывают по участку из расчета 4–6 кг на 1 квадратный метр перед перекапыванием. Древесная зола: Прекрасный источник калия, кальция, фосфора и микроэлементов. Зола снижает кислотность почвы (что полезно для большинства культур). Норма внесения — около 100–200 г на 1 квадратный метр. Важно: не смешивайте золу со свежим навозом или азотными удобрениями.

Минеральные удобрения

Для осенней перекопки используют фосфорно-калийные комплексы:

Суперфосфат (двойной): Помогает развиться мощной корневой системе. Вносится из расчета 40–50 г на 1 кв. м. (Фосфор растворяется медленно, поэтому осень — лучшее время для него).

Помогает развиться мощной корневой системе. Вносится из расчета 40–50 г на 1 кв. м. (Фосфор растворяется медленно, поэтому осень — лучшее время для него). Сульфат калия (калимагнезия): Укрепляет иммунитет растений перед зимовкой. Норма — 20–30 г на 1 кв. м.

3. Особенности подкормки разных зон участка

Овощные грядки: После сбора урожая уберите все растительные остатки. Внесите перегной вместе с суперфосфатом и сульфатом калия, после чего перекопайте землю на штык лопаты, не разбивая комья . В таком виде почва лучше впитает влагу от зимних дождей и снега, а вредители, зимующие в глубине, вымерзнут.

После сбора урожая уберите все растительные остатки. Внесите перегной вместе с суперфосфатом и сульфатом калия, после чего перекопайте землю на штык лопаты, . В таком виде почва лучше впитает влагу от зимних дождей и снега, а вредители, зимующие в глубине, вымерзнут. Ягодные кусты (малина, смородина, крыжовник): Под каждый куст внесите по полведра перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата и стакан золы. Аккуратно заделайте их в приствольные круги и замульчируйте торфом или соломой.

Под каждый куст внесите по полведра перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата и стакан золы. Аккуратно заделайте их в приствольные круги и замульчируйте торфом или соломой. Плодовые деревья: Осень — время подкормки яблонь, груш и косточковых. Удобрения вносят по периметру кроны (именно там расположены активные всасывающие корешки), делая неглубокие канавки или просто рассыпая и перекапывая почву на небольшую глубину.

4. Дополнительный секрет: сидераты

Если вы не хотите перекапывать участок с навозом, отличным решением в августе-сентябре является посев сидератов (горчица, фацелия, озимая вика, овес).

Они наращивают зеленую массу, оздоравливают почву, защищают ее от вымывания и служат прекрасным зеленым удобрением. Поздней осенью (до наступления устойчивых заморозков) их скашивают и заделывают в почву во время перекопки.

Правильно подготовив землю сейчас, вы обеспечите ее энергией на весь следующий год, а растения отблагодарят вас щедрым, здоровым и вкусным урожаем!