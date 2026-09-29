АфишаАфиша
Русский Українська

Харлан показала форму спустя 3 месяца после родов

У Ольги Харлан после рождения первенца "много работы" над своим телом.

Автор: Дмитрий Сыч
Харлан показала форму спустя 3 месяца после родов
Харлан знялася під час тренування
instagram olgakharlan

Ольга Харлан – украинская фехтовальщица, двукратная Олимпийская чемпионка – постепенно возвращается к физическим нагрузкам после рождения дочери Арианны. 36-летняя спортсменка активно тренируется, о чем свидетельствуют свежие кадры из зала.

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

Ольга не скрывала произошедших во время беременности изменений в своей фигуре. Она не пыталась как можно скорее вернуть прежнюю форму. Харлан выделиоа достаточно времени на восстановление организма, адаптацию к материнству и постепенное возвращение к привычному спортивному режиму.

"Почти 3 месяца после родов – и начинаю возвращаться в тренировочный зал. Впереди немало работы", – отметила чемпионка в посте в начале сентября.

Тренировки снова стали частью повседневной жизни Ольги Харлан. На опубликованных в инстаграм-историях кадрах спортсменка выполняет разнообразные физические упражнения с тренажерами и дополнительной массой.

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

Читайте нас в Google.News
Теги:
спорт, беременные звезды, Тело, беременность, дети знаменитостей, беременность звезд, дети звезд, Ольга Харлан

Статьи по теме

Младшая дочь Стивена Спилберга вышла замуж: первые подробности роскошной свадьбы
Младшая дочь Стивена Спилберга вышла замуж: первые подробности роскошной свадьбы
Дочь Брюса Уиллиса показала новое домашнее фото с тяжелобольным актером
Дочь Брюса Уиллиса показала новое домашнее фото с тяжелобольным актером
Джиджи Хадид поделилась снимками с празднования 6-летия дочери
Джиджи Хадид поделилась снимками с празднования 6-летия дочери
Третья из шести детей Джоли и Питта официально отказалась от фамилии отца
Третья из шести детей Джоли и Питта официально отказалась от фамилии отца
Блогерша Диана Глостер объявила о первой беременности
Блогерша Диана Глостер объявила о первой беременности
Барбара Палвин и Дилан Спроус объявили о рождении первенца
Барбара Палвин и Дилан Спроус объявили о рождении первенца

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK