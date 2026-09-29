Харлан показала форму спустя 3 месяца после родов

У Ольги Харлан после рождения первенца "много работы" над своим телом.

Ольга Харлан – украинская фехтовальщица, двукратная Олимпийская чемпионка – постепенно возвращается к физическим нагрузкам после рождения дочери Арианны. 36-летняя спортсменка активно тренируется, о чем свидетельствуют свежие кадры из зала.

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

Ольга не скрывала произошедших во время беременности изменений в своей фигуре. Она не пыталась как можно скорее вернуть прежнюю форму. Харлан выделиоа достаточно времени на восстановление организма, адаптацию к материнству и постепенное возвращение к привычному спортивному режиму.

"Почти 3 месяца после родов – и начинаю возвращаться в тренировочный зал. Впереди немало работы", – отметила чемпионка в посте в начале сентября.

Тренировки снова стали частью повседневной жизни Ольги Харлан. На опубликованных в инстаграм-историях кадрах спортсменка выполняет разнообразные физические упражнения с тренажерами и дополнительной массой.

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan

instagram olgakharlan