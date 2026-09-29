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Блогерша Диана Глостер объявила о первой беременности

33-летняя звезда засветила беременный животик в танце с мужем

Автор: Коваленко Наталья
Блогерша Диана Глостер объявила о первой беременности
Блогерша Диана Глостер объявила о первой беременности instagram.com/dianagloster

Украинская певица, актриса и блогерша Диана Глостер ждет первенца. Об этом 33-летняя звезда объявила 28 сентября в своем инстаграме, выложив видео, на котором она демонстрирует заметно округлившийся животик во время танца со своим мужем, режиссером Иваном Квашой.

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«Теперь будем творить втроем», — подписала ролик исполнительница.

Позже Диана поделилась подборкой фото, где они с любимым позируют на фоне огромного снимка УЗИ.

«В мире, где царит тьма, всегда будет побеждать любовь. Вам передает привет наш лучик света. Он или она — настоящая доставка счастья в нашу семью», — написала Диана.

Глостер и Кваша познакомились еще в подростковом возрасте на море, когда Диане было 13 лет. Влюбленные встречались четыре года, после чего разошлись и не общались три года. Впоследствии пара возобновила общение благодаря творчеству — Иван предложил снять для Дианы клип на песню «Нас немає», что в итоге снова переросло в романтические отношения.

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Теги:
шоу-бизнес, беременность звезд

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