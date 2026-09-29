Барбара Палвин и Дилан Спроус объявили о рождении первенца

Пара раскрыла пол ребенка и показала первое фото с ним

Автор: Коваленко Наталья

Венгерская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Барбара Палвин и американский актер Дилан Спроус сообщили о пополнении в семье. У супругов родился первый ребенок — девочка.

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О радостном событии новоиспеченные родители объявили 28 сентября в совместном посте в инстаграме. 32-летняя Барбара и 34-летний Дилан выложили милое фото, где они вместе с новорожденной дочкой позируют со спины в футболках бейсбольной команды Los Angeles Dodgers, смотря трансляцию матча по телевизору.

Судя по подписи, девочка появилась на свет еще три недели назад — 7 сентября, в День труда, который отмечается в США в первый понедельник сентября.

«В этом году мы восприняли День труда буквально», — с юмором прокомментировала кадр Барбара.

Имя малышки родители пока держат в тайне, хотя ранее признавались, что некоторое время ласково называли ее «принципессой» («принцесса» с итальянского).

Барбара Палвин и Дилан Спроус показали новорожденную дочь instagram.com/realbarbarapalvin

О предстоящем пополнении супруги объявили в мае 2026 года во время выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля, где модель продемонстрировала округлившийся животик.

В июле Дилан раскрыл пол ребенка в своем подкасте Wildmen, признавшись, что очень волнуется и ждет роль «отца дочери». По его словам, появление девочки стало настоящим событием для семьи Спроус, ведь среди их ближайших родственников на протяжении очень долгого времени рождались только мальчики.

Дилан Спроус и Барбара Палвин вместе с 2018 года. Их роман начался после того, как актер написал модели в личные сообщения в инстаграме. В июле 2023 года влюбленные сыграли пышную свадьбу на родине Барбары в Венгрии.