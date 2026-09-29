Бывшая невеста украинского боксера умерла 16 августа

Автор: Коваленко Наталья

Кличко подал заявление о временном опекунстве над имуществом Панеттьер от имени их дочери

Бывший жених американской актрисы Хейден Панеттьер, украинский боксер Владимир Кличко, 24 сентября подал судебную петицию с просьбой назначить его временным опекуном имущества покойной звезды от имени их общей 11-летней дочери Кайи-Евдокии. Как пишет People со ссылкой на данные судебных документов, девочка стала единственной наследницей состояния своей матери.

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50-летний Кличко призывает суд принять решение немедленно. Это предоставит ему необходимые юридические полномочия для защиты состояния дочери и назначения администратора наследства.

Кличко опасается, что без срочного назначения представителя ценное имущество актрисы может быть утеряно, повреждено или присвоено посторонними лицами до завершения официального расследования.

В петиции отмечается, что личные вещи Панеттьер, в частности ювелирные украшения и дизайнерская одежда, уже исчезли или остаются неучтенными. Также есть основания полагать, что посторонние лица получили доступ к ее электронной почте и уничтожили часть переписки.

Еще при жизни Хейден нанимала охрану из-за угрозы несанкционированного доступа к ее дому в Лос-Анджелесе, где впоследствии были заменены замки.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер с дочерью x.com/haydenpanettier

Напомним, что Хейден Панеттьер скоропостижно скончалась 16 августа в Гринвилле (Южная Каролина). В настоящее время продолжается расследование обстоятельств ее смерти, к которому привлечено Управление по борьбе с наркотиками США. Также правоохранители провели обыски в ее доме в Лос-Анджелесе.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер познакомились в 2008 году и обручились через пять лет. В декабре 2014 года у них родилась дочь Кайя-Евдокия. После разрыва пары в 2018 году полную опеку над ребенком получил Кличко.

В своих мемуарах «This Is Me: A Reckoning» Панеттьер откровенно признавалась, что решение передать опеку Владимиру было самым тяжелым и «самым крайним опытом» в ее жизни, обусловленным длительной борьбой с послеродовой депрессией и зависимостями.