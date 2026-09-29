Кличко подал заявление о временном опекунстве над имуществом Панеттьер от имени их дочери
Бывшая невеста украинского боксера умерла 16 августа
Бывший жених американской актрисы Хейден Панеттьер, украинский боксер Владимир Кличко, 24 сентября подал судебную петицию с просьбой назначить его временным опекуном имущества покойной звезды от имени их общей 11-летней дочери Кайи-Евдокии. Как пишет People со ссылкой на данные судебных документов, девочка стала единственной наследницей состояния своей матери.
Читай также: Витвицкая выбрала для новорожденного сына старинное украинское имя50-летний Кличко призывает суд принять решение немедленно. Это предоставит ему необходимые юридические полномочия для защиты состояния дочери и назначения администратора наследства.
Кличко опасается, что без срочного назначения представителя ценное имущество актрисы может быть утеряно, повреждено или присвоено посторонними лицами до завершения официального расследования.
В петиции отмечается, что личные вещи Панеттьер, в частности ювелирные украшения и дизайнерская одежда, уже исчезли или остаются неучтенными. Также есть основания полагать, что посторонние лица получили доступ к ее электронной почте и уничтожили часть переписки.
Еще при жизни Хейден нанимала охрану из-за угрозы несанкционированного доступа к ее дому в Лос-Анджелесе, где впоследствии были заменены замки.
Напомним, что Хейден Панеттьер скоропостижно скончалась 16 августа в Гринвилле (Южная Каролина). В настоящее время продолжается расследование обстоятельств ее смерти, к которому привлечено Управление по борьбе с наркотиками США. Также правоохранители провели обыски в ее доме в Лос-Анджелесе.
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер познакомились в 2008 году и обручились через пять лет. В декабре 2014 года у них родилась дочь Кайя-Евдокия. После разрыва пары в 2018 году полную опеку над ребенком получил Кличко.
В своих мемуарах «This Is Me: A Reckoning» Панеттьер откровенно признавалась, что решение передать опеку Владимиру было самым тяжелым и «самым крайним опытом» в ее жизни, обусловленным длительной борьбой с послеродовой депрессией и зависимостями.