Третья из шести детей Джоли и Питта официально отказалась от фамилии отца

Захара подала официальную петицию весной 2026 года

Автор: Коваленко Наталья

Приемная дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара официально сменила свою фамилию. 28 сентября калифорнийский суд удовлетворил ее петицию об исключении части «Питт» из двойной фамилии «Джоли-Питт». Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

21-летняя Захара подала ходатайство о смене имени на «Захара Марли Джоли» еще весной 2026 года. Суд утвердил это решение без каких-либо возражений. Девушка и ранее публично пользовалась только фамилией матери — во время выступления в университете Spelman College и при вступлении в студенческое женское общество Alpha Kappa Alpha в 2023 году.

Захара стала уже третьим ребенком экс-супругов, юридически отказавшимся от фамилии отца. Шайло подала официальную петицию сразу в день своего 18-летия в 2024 году и сменила фамилию на Джоли. Ходатайство 25-летнего Мэддокса о смене имени на Мэддокс Шиван Джоли суд официально удовлетворил 14 сентября 2026 года.

Еще одна дочь пары Вивьен подала заявление на смену фамилии на «Вивьен Маршелин Джоли» в свой 18-й день рождения в июле этого года, а слушание по ее делу назначено на 2 ноября.

В общей сложности четверо из шести общих детей Джоли и Питта изъявили желание убрать фамилию отца. Помимо вышеназванных, у Анджелины и Брэда есть 22-летний сын Пакс и 18-летний сын Нокс.