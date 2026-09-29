Джиджи Хадид поделилась снимками с празднования 6-летия дочери

Модель воспитывает ребенка от Зейна Малика

Автор: Коваленко Наталья

Американская супермодель палестинского и нидерландского происхождения Джиджи Хадид поделилась с поклонниками в инстаграме серией милых фото с празднования 6-летия своей дочери Хай.

31-летняя звездная мамочка показала, как именинница выпекала и украшала капкейки, лакомилась пончиками, играла со слаймами, читала книги и распаковывала подарки. Также модель поделилась моментом, где ее дочь держит в руках лягушку, и несколькими кадрами с объятиями и семейными поцелуями.

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«На прошлой неделе моей малышке исполнилось 6 лет — праздновать ее день рождения для меня настоящий подарок. Мое зеркальное отражение, моя муза, любовь, наполняющая сердце счастьем. Я и представить не могла, что ты будешь именно такой — даже в самых смелых мечтах! Любознательная, творческая, полная любви и энергии; та, что понимает язык лягушек, делает «колесо», лазает по деревьям, ищет червячков, сама выбирает себе наряды, читает, выступает, обожает сладости и любит животных!!!!!! Я так горда и счастлива быть твоей мамой», — подписала подборку Хадид.

Джиджи воспитывает дочь вместе с бывшим избранником, 33-летним певцом Зейном Маликом. Пара встречалась с перерывами в течение нескольких лет, а в октябре 2021 года они окончательно расстались.

В настоящее время Джиджи Хадид находится в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, который старше ее на 20 лет.

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала фото с празднования 6-летия дочери instagram.com/gigihadid