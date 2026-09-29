Дочь Брюса Уиллиса показала новое домашнее фото с тяжелобольным актером

Таллула Уиллис показала редкое фото с больным деменцией отцом

Автор: Коваленко Наталья

Младшая дочь голливудских звезд Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис поделилась в инстаграме редким домашним снимком со своим отцом. На фоне борьбы актера с тяжелой формой деменции семья крайне редко делится его свежими фото.

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На опубликованном кадре Таллула обнимает 71-летнего папу и нежно целует его в голову. «Такой милый!», — лаконично подписала она снимок.

Новое фото появилось всего через полтора месяца после того, как Таллула вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Свадьба состоялась в семейном доме Уиллисов в Айдахо, где Брюс также присутствовал.

Напомним, что в марте 2022 года семья объявила о завершении актерской карьеры Уиллиса из-за афазии. В начале 2023 года врачи уточнили диагноз — лобно-височная деменция. Это неизлечимое заболевание, поражающее речь, когнитивные способности и поведение.