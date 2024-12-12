Вкусное имбирное печенье к праздникам: простой рецепт
Как приготовить имбирное печенье в домашних условиях
Вкусное имбирное печенье к праздникам: простой рецепт фото: klopotenko.com
Читай также: Творожный десерт с мандаринами без выпечки: пошаговый рецептИмбирное печенье у многих ассоциируется с зимними праздниками - Святым Николаем, Рождеством и Новым годом. Его готовят с добавлением различных специй и пряностей. Сегодня поделимся с вами рецептом от знаменитого украинского кулинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты:
На 16 порций (в зависимости от размера формочек):
- 350 г муки (+ для подпыла)
- 200 г сахара
- 200 г размягченного сливочного масла
- 2 яйца
- 1 ч. л. корицы
- 1 ч. л. молотого имбиря
- 1 ч. л. какао-порошка
- ½ ч. л. разрыхлителя
- ½ ч. л. соли
- 2 ст. л. семян кунжута
- сахарная пудра - по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты для приготовления имбирного печенья с кунжутом. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось.
- Для теста смешайте в миске 350 г муки и 200 г сахара.
- Добавьте 200 г размягченного сливочного масла, вбейте 2 яйца, добавьте 1 ч. л. корицы и 1 ч. л. какао-порошка.
- Всыпьте 1 ч. л. молотого имбиря, 2 ст. л. кунжута и ½ ч. л. разрыхлителя для теста.
- Замесите мягкое эластичное тесто, оно должно немного липнуть к рукам, это не страшно. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
- Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм.
- С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки.
- Застелите противень пергаментом и выложите фигурки из теста. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
- Готовому печенью дайте немного остыть и слегка посыпьте сахарной пудрой.
Ранее мы писали, как приготовить бананово-шоколадный кекс без сахара в микроволновке за 5 минут: рецепт.