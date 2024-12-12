АфишаАфиша
Русский Українська

Вкусное имбирное печенье к праздникам: простой рецепт

Как приготовить имбирное печенье в домашних условиях

Автор: Мельник Анна
Вкусное имбирное печенье к праздникам: простой рецепт
Вкусное имбирное печенье к праздникам: простой рецепт фото: klopotenko.com

Читай также: Творожный десерт с мандаринами без выпечки: пошаговый рецепт

Имбирное печенье у многих ассоциируется с зимними праздниками - Святым Николаем, Рождеством и Новым годом. Его готовят с добавлением различных специй и пряностей. Сегодня поделимся с вами рецептом от знаменитого украинского кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

На 16 порций (в зависимости от размера формочек):

  • 350 г муки (+ для подпыла)
  • 200 г сахара
  • 200 г размягченного сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 1 ч. л. какао-порошка
  • ½ ч. л. разрыхлителя
  • ½ ч. л. соли
  • 2 ст. л. семян кунжута
  • сахарная пудра - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления имбирного печенья с кунжутом. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось.
  2. Для теста смешайте в миске 350 г муки и 200 г сахара.
  3. Добавьте 200 г размягченного сливочного масла, вбейте 2 яйца, добавьте 1 ч. л. корицы и 1 ч. л. какао-порошка.
  4. Всыпьте 1 ч. л. молотого имбиря, 2 ст. л. кунжута и ½ ч. л. разрыхлителя для теста.
  5. Замесите мягкое эластичное тесто, оно должно немного липнуть к рукам, это не страшно. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
  6. Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм.
  7. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки.
  8. Застелите противень пергаментом и выложите фигурки из теста. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
  9. Готовому печенью дайте немного остыть и слегка посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы писали, как приготовить бананово-шоколадный кекс без сахара в микроволновке за 5 минут: рецепт.

Читайте нас в Google.News
Теги:
новогодняя выпечка, Евгений Клопотенко, рецепты

Статьи по теме

Простая закуска на Новый год 2025: рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью
Простая закуска на Новый год 2025: рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью
Рецепт тушеной говядины в глинтвейне
Рецепт тушеной говядины в глинтвейне
Запечённая рыба в пергаменте с лимоном и помидором: пошаговый рецепт
Запечённая рыба в пергаменте с лимоном и помидором: пошаговый рецепт
Легкий рецепт пиццы из 3 ингредиентов
Легкий рецепт пиццы из 3 ингредиентов
Рождественский кекс по рецепту Евгения Клопотенко
Рождественский кекс по рецепту Евгения Клопотенко
13 декабря 2024 года 3 знака зодиака ждут трудные дни
13 декабря 2024 года 3 знака зодиака ждут трудные дни

Личность дня

«Мисс Украина-2024»: объявлено имя победительницы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK