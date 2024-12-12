Вкусное имбирное печенье к праздникам: простой рецепт

Как приготовить имбирное печенье в домашних условиях

Автор: Мельник Анна

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Ингредиенты:

На 16 порций (в зависимости от размера формочек):

350 г муки (+ для подпыла)

200 г сахара

200 г размягченного сливочного масла

2 яйца

1 ч. л. корицы

1 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. какао-порошка

½ ч. л. разрыхлителя

½ ч. л. соли

2 ст. л. семян кунжута

сахарная пудра - по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты для приготовления имбирного печенья с кунжутом. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Для теста смешайте в миске 350 г муки и 200 г сахара. Добавьте 200 г размягченного сливочного масла, вбейте 2 яйца, добавьте 1 ч. л. корицы и 1 ч. л. какао-порошка. Всыпьте 1 ч. л. молотого имбиря, 2 ст. л. кунжута и ½ ч. л. разрыхлителя для теста. Замесите мягкое эластичное тесто, оно должно немного липнуть к рукам, это не страшно. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки. Застелите противень пергаментом и выложите фигурки из теста. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Готовому печенью дайте немного остыть и слегка посыпьте сахарной пудрой.

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