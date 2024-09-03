Рецепт дня: тёртый пирог со сливами
Как приготовить вкусный сливовый пирог
Рецепт дня: тёртый пирог со сливами
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Читай также: Идея для полезного завтрака: яблочные оладьи без сахара и мукиОсень - идеальное время для ароматной выпечки. Особенной популярностью пользуются рецепты из сезонных плодов. Предлагаем вам приготовить нежный и аппетитный тертый пирог со сливами, в котором рассыпчатое тесто прекрасно сочетается с кисло-сладкой начинкой.
Ингредиенты для теста:
- Мука - 350 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 150 г
- Сливочное масло - 200 г + для смазывания
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Сливы - 900 г
- Сахар - 50 г
- Сливочное масло - 50 г
Способ приготовления:
1. Приготовление теста:
- Смешивание ингредиентов: Размягчённое сливочное масло разотрите с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
- Добавление муки: Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте её к масляной смеси, замешивая мягкое тесто.
- Охлаждение: Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на 50–60 минут для охлаждения.
2. Подготовка начинки:
- Удаление косточек: Удалите косточки из слив, разрезая плоды пополам.
- Карамелизация слив: В сковороде разогрейте немного сливочного масла, всыпьте сахар и через минуту добавьте подготовленные сливы. Обжаривайте их по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут мягкими и слегка карамелизованными.
3. Формирование основы для пирога:
- Подготовка формы: Смажьте форму для запекания сливочным маслом.
- Раскатка теста: Отделите примерно ⅔ охлаждённого теста, раскатайте его и выложите в форму, формируя небольшие бортики.
4. Сборка пирога:
- Добавление начинки: Выложите карамелизированные сливы на основу из теста.
- Оформление верхушки: Оставшееся тесто натрите на крупной тёрке поверх начинки.
5. Выпекание:
- Температура и время: Выпекайте пирог в разогретой до 180 °С духовке примерно 45 минут, пока тесто не станет золотистым.
6. Подача:
- Пирог можно подавать как тёплым, так и охлаждённым, с добавлением ванильного мороженого или взбитых сливок.
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