Рецепт дня: тёртый пирог со сливами

Как приготовить вкусный сливовый пирог

Автор: Мельник Анна

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Ингредиенты для теста:

Мука - 350 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 150 г

Сливочное масло - 200 г + для смазывания

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Сливы - 900 г

Сахар - 50 г

Сливочное масло - 50 г

Способ приготовления:

Осень - идеальное время для ароматной выпечки. Особенной популярностью пользуются рецепты из сезонных плодов. Предлагаем вам приготовить нежный и аппетитный тертый пирог со сливами, в котором рассыпчатое тесто прекрасно сочетается с кисло-сладкой начинкой.

1. Приготовление теста:

Смешивание ингредиентов: Размягчённое сливочное масло разотрите с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.

Размягчённое сливочное масло разотрите с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Добавление муки: Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте её к масляной смеси, замешивая мягкое тесто.

Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте её к масляной смеси, замешивая мягкое тесто. Охлаждение: Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на 50–60 минут для охлаждения.

2. Подготовка начинки:

Удаление косточек: Удалите косточки из слив, разрезая плоды пополам.

Удалите косточки из слив, разрезая плоды пополам. Карамелизация слив: В сковороде разогрейте немного сливочного масла, всыпьте сахар и через минуту добавьте подготовленные сливы. Обжаривайте их по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут мягкими и слегка карамелизованными.

3. Формирование основы для пирога:

Подготовка формы: Смажьте форму для запекания сливочным маслом.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Раскатка теста: Отделите примерно ⅔ охлаждённого теста, раскатайте его и выложите в форму, формируя небольшие бортики.

4. Сборка пирога:

Добавление начинки: Выложите карамелизированные сливы на основу из теста.

Выложите карамелизированные сливы на основу из теста. Оформление верхушки: Оставшееся тесто натрите на крупной тёрке поверх начинки.

5. Выпекание:

Температура и время: Выпекайте пирог в разогретой до 180 °С духовке примерно 45 минут, пока тесто не станет золотистым.

6. Подача:

Пирог можно подавать как тёплым, так и охлаждённым, с добавлением ванильного мороженого или взбитых сливок.

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