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Рецепт дня: тёртый пирог со сливами

Как приготовить вкусный сливовый пирог

Автор: Мельник Анна
Рецепт дня: тёртый пирог со сливами
Рецепт дня: тёртый пирог со сливами
depositphotos.com

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Осень - идеальное время для ароматной выпечки. Особенной популярностью пользуются рецепты из сезонных плодов. Предлагаем вам приготовить нежный и аппетитный тертый пирог со сливами, в котором рассыпчатое тесто прекрасно сочетается с кисло-сладкой начинкой.

Ингредиенты для теста:

  • Мука - 350 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 150 г
  • Сливочное масло - 200 г + для смазывания
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Сливы - 900 г
  • Сахар - 50 г
  • Сливочное масло - 50 г

Способ приготовления:

1. Приготовление теста:

  • Смешивание ингредиентов: Размягчённое сливочное масло разотрите с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
  • Добавление муки: Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавляйте её к масляной смеси, замешивая мягкое тесто.
  • Охлаждение: Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на 50–60 минут для охлаждения.

2. Подготовка начинки:

  • Удаление косточек: Удалите косточки из слив, разрезая плоды пополам.
  • Карамелизация слив: В сковороде разогрейте немного сливочного масла, всыпьте сахар и через минуту добавьте подготовленные сливы. Обжаривайте их по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут мягкими и слегка карамелизованными.

3. Формирование основы для пирога:

  • Подготовка формы: Смажьте форму для запекания сливочным маслом.
  • Раскатка теста: Отделите примерно ⅔ охлаждённого теста, раскатайте его и выложите в форму, формируя небольшие бортики.

4. Сборка пирога:

  • Добавление начинки: Выложите карамелизированные сливы на основу из теста.
  • Оформление верхушки: Оставшееся тесто натрите на крупной тёрке поверх начинки.

5. Выпекание:

  • Температура и время: Выпекайте пирог в разогретой до 180 °С духовке примерно 45 минут, пока тесто не станет золотистым.

6. Подача:

  • Пирог можно подавать как тёплым, так и охлаждённым, с добавлением ванильного мороженого или взбитых сливок.

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Теги:
пироги, десерты, рецепты

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