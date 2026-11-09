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Как приготовить плавленый сыр дома: быстрый рецепт

Отличная альтернатива магазинному варианту

Автор: Мельник Анна
Как приготовить плавленый сыр дома: быстрый рецепт
Как приготовить плавленый сыр дома: быстрый рецепт
Shutterstock

Домашний творожный сыр — это простая альтернатива магазинным вариантам. Он получается нежным, сливочным и полностью натуральным. Отлично подойдёт для бутербродов, тостов, закусок и даже как намазка к овощам. А добавка зелени сделает вкус ещё ярче и свежее.

Ингредиенты:

  • Жирный творог — 400 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 80 г
  • Сода — ½ ч. ложки
  • Соль — ½ ч. ложки
  • Сахар — ½ ч. ложки

По желанию:

  • Свежий или сушёный укроп — по вкусу

Приготовление:

  1. В глубокую миску выложите творог, добавьте яйцо, мягкое сливочное масло, соду, соль и сахар.
  2. Измельчите массу блендером до максимально гладкой и кремовой консистенции. Если любите ароматные добавки, вмешайте мелко нарезанный укроп.
  3. Переложите полученную массу в жаропрочную посуду.
  4. В кастрюле доведите воду до кипения. Установите миску с творожной смесью на водяную баню так, чтобы её дно не касалось воды.
  5. Готовьте, постоянно помешивая, около 10–15 минут. Масса постепенно станет более плотной и тягучей, напоминая плавленый сыр.
  6. Снимите с огня, дайте полностью остыть, затем уберите в холодильник для стабилизации текстуры.
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Теги:
рецепты

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