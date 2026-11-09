Как приготовить плавленый сыр дома: быстрый рецепт
Отличная альтернатива магазинному варианту
Как приготовить плавленый сыр дома: быстрый рецепт
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Домашний творожный сыр — это простая альтернатива магазинным вариантам. Он получается нежным, сливочным и полностью натуральным. Отлично подойдёт для бутербродов, тостов, закусок и даже как намазка к овощам. А добавка зелени сделает вкус ещё ярче и свежее.
Ингредиенты:
- Жирный творог — 400 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сливочное масло — 80 г
- Сода — ½ ч. ложки
- Соль — ½ ч. ложки
- Сахар — ½ ч. ложки
По желанию:
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Свежий или сушёный укроп — по вкусу
Приготовление:
- В глубокую миску выложите творог, добавьте яйцо, мягкое сливочное масло, соду, соль и сахар.
- Измельчите массу блендером до максимально гладкой и кремовой консистенции. Если любите ароматные добавки, вмешайте мелко нарезанный укроп.
- Переложите полученную массу в жаропрочную посуду.
- В кастрюле доведите воду до кипения. Установите миску с творожной смесью на водяную баню так, чтобы её дно не касалось воды.
- Готовьте, постоянно помешивая, около 10–15 минут. Масса постепенно станет более плотной и тягучей, напоминая плавленый сыр.
- Снимите с огня, дайте полностью остыть, затем уберите в холодильник для стабилизации текстуры.