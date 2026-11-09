Как приготовить плавленый сыр дома: быстрый рецепт

Отличная альтернатива магазинному варианту

Автор: Мельник Анна

Домашний творожный сыр — это простая альтернатива магазинным вариантам. Он получается нежным, сливочным и полностью натуральным. Отлично подойдёт для бутербродов, тостов, закусок и даже как намазка к овощам. А добавка зелени сделает вкус ещё ярче и свежее.

Ингредиенты:

Жирный творог — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 80 г

Сода — ½ ч. ложки

Соль — ½ ч. ложки

Сахар — ½ ч. ложки

По желанию:

Свежий или сушёный укроп — по вкусу

Приготовление: